مكتبات دبي العامة تحتفي بـ «عام زايد»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تحتفي مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون، بمبادرة «عام زايد 2018» خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018، من خلال فعاليات نوعية، فإلى جانب عرض لوحات جدارية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مصممة على طريقة الإنفوجرافيك تزيّن جانبًا من جناح الهيئة، تعرض في جناحها مجموعةً من الكتب القيمة التي تسلط الضوء على سيرة القائد المؤسس ومنها كتاب «100 عام زايد القائد» الذي أصدرته هيئة الثقافة والفنون بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» خلال العام الجاري.

كما تعرض الهيئة كتبا من إصداراتها، وهي: «راشد قائد استشرف المستقبل»، و«النقود الإسلامية» الذي صدر أخيراً. إضافة إلى عرض مجموعة من الكتب القيّمة التي تتناول حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مثل «زايد الدولة والإنسان» و«زايد الشخصية الاستثنائية». وتثري مكتبات دبي العامة منصتها من خلال برامج متنوعة، ومنها حفلات توقيع الكتب ولقاءات مع الشعراء حول مسيرة الشيخ زايد، «رحمه الله».

دعم

وفضلاً عن البرامج القرائية التفاعلية الموجهة للأطفال في الفترة الصباحية، تخصص مكتبات دبي في جناحها، الفترة المسائية لجمهور المعرض من الكبار والأطفال. ويتم أيضًا استضافة كتّاب من العرب والأجانب، مع التركيز على الكتاب الإماراتيين لتشجيعهم وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث تعقد جلسات حوارية لمناقشة كتبهم ولتوقيعها للجمهور.