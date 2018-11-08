الهلال السوداني يحتفل بكأس «عام زايد» في عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان-ياسر قاسم

احتفل الهلال السوداني، بفوزه الغالي على غريمه المريخ، وتتويجه بكأس «عام زايد»، من خلال المباراة الودية التي جمعته بفريق عجمان مساء أول من أمس، في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وسط أجواء رائعة وحضور جماهيري معتبر من الجالية السودانية وأنصار الفريق الأزرق.

ووجدت بعثة الهلال استقبالاً طيباً من نادي عجمان منذ وصولها من مدينة العين، مقر معسكر الفريق، وحلت البعثة بفندق «راديسون بلو» في عجمان، قبل خوض المباراة الودية التي كسبها الهلال بهدفين دون رد، أحرزهما البرازيلي جيوفاني من ركلة جزاء في الشوط الأول، ومحمد موسى الضي في الشوط الثاني، بحضور خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، وأشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال، وعباس النيل المستشار القانوني بديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وأحمد الفورة نائب رئيس مجلس إدارة عجمان، واللواء «م» عمر علي حسن رئيس نادي الهلال الأسبق، وعدد كبير من أعضاء إدارة الناديين والأقطاب، على رأسهم محمد سعيد النعيمي، ممثلاً للاعبي عجمان الذين زاروا السودان مع «البرتقالي»، بدعوة من نادي الهلال قبل 40 عاماً.

تكريم وتوأمة

وحرص خليفة الجرمن، على تكريم رئيس نادي الهلال، أشرف الكاردينال، بين شوطي المباراة، كما حضر الجرمن حفل العشاء الذي أقامه ناديه بعد المباراة لبعثة الهلال، بحضور عبد الله الظاهري أمين السر العام، ومشرف فريق عجمان، وعدد من لاعبي الهلال القدامى بالدولة، بقيادة فوزي التعايشة، وجميل دفع الله، وشواطين وشاويش وزغبير وفوزي المرضي ومحجوب الضب.

وعبّر خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، عن سعادته وسعادة أهل عجمان بزيارة نادي الهلال للإمارات، ومشاركته مع شقيقه نادي المريخ في مباراة «عام زايد»، التي تُعد من المناسبات الغالية للجميع، وقال إن سعادتهم كانت أكبر بتلبية نادي الهلال دعوة عجمان للتباري معه ودياً، في إطار العلاقات التاريخية بين الناديين، وقال إن التجربة كانت مفيدة للفريقين، كما رحب الجرمن بحضور رئيس نادي الهلال للمباراة، وقال إن التعاون ممتد بين الناديين منذ سنوات بعيدة، وسوف يتواصل في الفترة المقبلة.

وأوضح الكاردينال أن الاستقبال الذي وجده ناديه في الإمارات عموماً، واحتفال نادي عجمان به بعد الفوز في «كلاسيكو السودان» على كأس «عام زايد»، يبرهن على العلاقات الوطيدة لناديه مع عجمان، وأعلن الكاردينال عن دعوة نادي عجمان لزيارة السودان للتباري مع الهلال.

مباراة ودية

تتجه الأنظار اليوم إلى اللقاء الودي بين فريق نادي الحمرية وفريق نادي المريخ، على ملعب نادي الحمرية، في تمام الساعة السابعة. وأشاد جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بحضور المريخ ضيفاً على نادي الحمرية، مشيراً إلى أن المباراة تأتي في إطار العلاقة المتميزة مع أشقائنا في السودان.