«قارب عام زايد».. رسالة حضارية إلى العالم

المصدر: Ⅶ دبي- عدنان الغربي

أطلقت موانئ دبي العالمية رحلة عبر قارب تجديف يحمل اسم «عام زايد»، سيقوم بها 4 رياضيين محترفين للإبحار من أفريقيا إلى أميركا الجنوبية؛ بهدف التوعية من مشكلة التلوث الناجمة عن النفايات البلاستيكية وتحطيم أقصر رقم قياسي للإبحار عبر المسار2 للرياح التجارية في المحيط الأطلسي.

وسيتم جمع عينات من المياه على طول الرحلة التي ستنطلق من العاصمة السنغالية داكار 14 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق 27 يوماً أو أقل، وتبلغ كلفتها حوالي 500 ألف دولار برعاية موانئ دبي العالمية ومجلس دبي الرياضي وقناة دبي الرياضية وعدة مؤسسات أخرى.

وصمم القارب متعدد الهياكل بواسطة جون كيبل من مارينر ديزاين في نيوزيلاندا، وتم تصنيعه من شركة بريمر كومبوسايت تكنلوجيز بدبي من ألياف الكربون ونسيج النومكس، وهو مجهز بأحدث التقنيات بما فيها أجهزة التتبع اكسترا لينك عالية الدقة التي تحدد موقع القارب كل 4 ساعات.