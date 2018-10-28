تكريم عمال في شرطة الظفرة بمناسبة عام زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

كرمت شرطة أبوظبي مجموعة من العمال العاملين بمديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي، وذلك تجسيداً لاستراتيجية عام زايد 2018، وانسجاماً مع قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومنها الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة وتقديراً لجهود العمال وتفانيهم.

وأكد العقيد سالم عاضه البقمي نائب مدير المديرية لشؤون المراكز، أهمية إطلاق وتنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية الهادفة التي تعزز روح التعاون بين العاملين، وتسهم في نشر قيم التسامح بين المنتسبين في سبيل إسعادهم وغرس الروح الإيجابية في بيئة العمل. وأثنى خلال التكريم على جهود العاملين في تحقيق أهداف وأولويات شرطة أبوظبي، كما ثمّن دورهم وإسهاماتهم في تقديم خدمات متميزة وبكفاءة عالية.