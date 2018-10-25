جامعة عجمان تحتفل الاثنين بتخريج دفعة «عام زايد»

المصدر: عجمان - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، تحتفل الجامعة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بتخريج الفوج الثاني من الدفعة السابعة والعشرين من خريجيها، وتحمل شعار «عام زايد».

ويضم هذا الفوج 926 خريجاً وخريجة من مختلف البرامج الأكاديمية، وفي درجتي البكالوريوس والماجستير، ويمثلون 44 جنسية. ويشهد مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة بالجرف حفل تخريج الطلاب البالغ عددهم 383 خريجاً يوم الاثنين في العاشرة صباحاً، أما حفل تخريج الطالبات البالغ عددهن 543 خريجة فسيكون يوم الثلاثاء في الرابعة عصراً.

وسيشهد حفل تخريج الطلاب معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، متحدثاً رئيساً، أما حفل الطالبات فستكون المتحدثة الرئيسية معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة. وقد أطلقت الجامعة الموقع الإلكتروني الخاص بالحفل (commencement.ajman.ac.ae)، الذي يضم كل المعلومات حول الحفل، كما سيتم الإعلان عن أوائل التخصصات في درجتي البكالوريوس والماجستير على هذا الموقع الإلكتروني قبل الحفل بأيام.

كما أعلنت الجامعة عن الوسم الخاص بالحفل هاشتاغ #AUgrad2018 ليتمكن الخريجون والخريجات من استخدامه للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة.