معرض عن مئوية «زايد الخير» في جامعة أريزونا

المصدر: أبوظبي - البيان

أقام طلبة دولة الإمارات العربية المتحدة المبتعثون من شرطة أبوظبي للدراسة في جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية، معرض «مئوية زايد» بالجامعة، بهدف التعريف بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبالتنسيق مع مجلس الشباب العالمي.

وقال الرائد عبد العزيز الشريف، ضابط ارتباط شرطة أبوظبي في سفارة الدولة بواشنطن، إن الاحتفاء بمئوية زايد يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عام زايد 2018، وتعزيزاً لقيمة الاحترام وبناء الإنسان، وتخليداً لذكرى القائد المؤسس وباني نهضة الإمارات، حكيم العرب وملهم الإنسانية، زايد الخير، طيب الله ثراه، الذي أسس المجتمع الإماراتي على القيم الإنسانية والمحبة والتواضع والعادات العربية الأصيلة.

وأوضح الشريف أن الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، تركز على تثقيف طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات، وتعريفهم بالوجه الحضاري المشرق للإمارات.

وقال الطالب المبتعث فهد المنهالي، منسق عام الفعالية، إن خيمة الاحتفال تضم صوراً ونبذة عن سيرة حياة زايد الخير والعطاء، وبجوارها لوحة جدارية، تتضمن أهم المعالم المعمارية البارزة، وتحكي قصة تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية تأسيسها مروراً بمراحل تطورها إلى اليوم، التي أصبحت فيه من أفضل الدول العصرية.