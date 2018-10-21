بطولة «عام زايد» رسالة محبة عربية للإمارات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أشاد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، بمستوى التنظيم لبطولة «عام زايد» العربية في ألعاب البلياردو، التي أقيمت في الفجيرة على مدار 10 أيام واختتمت مساء الأربعاء الماضي، واشتملت على 16 منافسة في جميع ألعاب البلياردو والسنوكر برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وأكد أن تنظيم البطولة في حد ذاته يمثل رسالة محبة عربية لها مغذاها الكبير عند شعب الإمارات، وعبّر عن فخره بمبادرة الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر في مشاركة الإمارات قيادة وشعباً، الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية للجميع، لا سيما والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان داعماً وموجهاً للشباب العربي، زيادة على أدواره الأخرى في مختلف مناحي الحياة.

مناسبة غالية

وقال الشيخ جمعة بن مكتوم في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إن اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، عمل على إخراج الحدث الاستثنائي بما يليق بالمناسبة الغالية، وقال إن الرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، كان لها الأثر الإيجابي فيما تحقق من نجاح، مشيراً إلى الترتيبات الدقيقة التي قام بها مجلس إدارة الاتحاد وجميع المسؤولين في الفجيرة، الذين واكبوا الحدث خلال استضافة البطولة، وهنأ أبطال الإمارات على النتائج التي حققوها في البطولة، وأبرزها تتويج منتخب السنوكر باللقب والحصول على 11 ميدالية على مستوى اللعبتين «البلياردو والسنوكر».

تنظيم ونتائج

ومن ناحيته أكد سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، مدير البطولة، أن النجاح الذي تحقق على مستوى التنظيم والنتائج جاء بفضل الترتيبات لاتحاد اللعبة برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة العليا الذي وجه بالعمل المبكر، مؤكداً أن رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، سهلت كثيراً لخطط العمل، وقال إن البطولة وجدت اهتماماً يليق بالمناسبة، وقدم الجوكر الشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة وإلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، لحضوره حفل الختام وتتويج الفائزين.

وأوضح الجوكر أن اتحاد اللعبة كان يثق كثيراً في قدرة نجوم منتخبنا للظهور بمستوى مشرف وتحقيق النتائج المرجوة، والاهتمام الأكبر كان في تنظيم البطولة كحدث استثنائي لم يسبق له مثيل في تاريخ البطولات العربية، لكونها تشمل رقماً قياسياً لعدد المنافسات «16 منافسة» وبمشاركة كبيرة لـ 11 دولة عربية بعدد يفوق 300 شخص من المشاركين للوفود.

أشاد الجوكر بالتعاون الممتد مع الاتحاد العربي برئاسة عمرو الخرادلي الذي تم تكريمه من راعي حفل الختام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بحضور رائد باقر نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر.

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هنأ سلطان الجوكر نجوم منتخبنا بالنتائج الباهرة التي حققوها وهي 11 ميدالية ملونة، نال منها منتخب السنوكر المركز الأول، برصيد 7 ميداليات منها 4 ذهبيات.