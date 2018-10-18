«عام زايد» يستضيف عبدالله الشامسي غداً

المصدر: دبي - البيان

تستضيف حلقة الغد من برنامج «عام زايد» على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، عبدالله خلفان الشامسي «مقهوي» المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث أمضى سنوات طويلة من عمره وهو يقدم القهوة العربية للراحل الكبير.

ويتحدث عبدالله خلفان الشامسي عن ذكرياته فيما يتعلق بعادات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تناول القهوة وحكاية لقب «النوف» الذي يعتز به كثيراً والذي لقبه به الراحل الكبير، في الوقت الذي ما زال عبدالله الشامسي يحتفظ بمعدات تقديم القهوة التي تذكره بزمن جميل يفتخر به، وهو يحمل دلالاً تفوح بعبق القهوة العربية الزكية التي كان يقدمها للمغفور له الشيخ زايد ولضيوفه من ملوك ورؤساء وأمراء وشخصيات.

مناسبة

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، باعتماد 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

ويركز البرنامج الجديد على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، والتي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت المغفور له، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

وتنضم قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، لتقديم البرنامج الجديد بهدف إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وما جسَّده من مبادئ وقيم مثلت، ولا تزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يكِنه له شعبه من حب وولاء، إلى جانب تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتسليط الضوء على إرثه الخالد من خلال المشروعات والمبادرات التي تتوافق مع رؤيته وقيمه الإنسانية والقيادية.

متابعة

يبث برنامج «عام زايد» غدا، على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك ابتداءً من الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم، وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبد الله السركال.