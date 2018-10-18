أمسية ثقافية بعام زايد بسفارتنا في كوبنهاغن

المصدر: كوبنهاغن - البيان

نظمت سفارة دولة الإمارات في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، احتفالاً بعام زايد يوم الجمعة الماضي، تخللته فعاليات ثقافية، وأنشطة متنوعة في ساحة مقر سفارة الدولة الجديد، وقد شارك بهذه الاحتفالية نحو 240 جهة، ما بين متاحف وسفارات وعدد من الشركات والجمعيات العامة والخاصة.

واشتمل النشاط على عدد من الفعاليات التراثية المحلية أبرزها: معرض صور فوتوغرافي يظهر المراحل المختلفة لحياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ورفعت شاشة عرض ضخمة تبث أفلاماً وثائقية عن نهضة الإمارات في ظل الأب المؤسس، والتطور الذي حققته دولة الإمارات، تخللته مقاطع من الرقص الإماراتي الشعبي للفرق المحلية المشهورة وأغاني وطنية، وعزف موسيقى حي في الخيمة الإماراتية، ومواد ترويجية لإكسبو، مع تقديم الشرح والتعريف للزوار المهتمين.