إطلاق «عام زايد» على كأس العرب للشطرنج

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن اتحاد الشطرنج عن إطلاق شعار «عام زايد» على كأس بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، والتي ستقام في دبي خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبلين تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأكد المستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد أن إطلاق اسم «عام زايد» على كأس العرب التي تستضيفها الإمارات ستكون مميزة، لأنها البطولة الأولى بعد قرار الاتحاد الدولي بتأهل بطل العرب فيها إلى بطولة العالم، وهو حدث للمرة الأولى، بالإضافة إلى حصول الأوائل على ألقاب دولية، ونفخر أن نستضيف هذا الحدث خاصة أنه سيقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وستقام في توقيت يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ويوم الشهيد، وهو إنجاز كبير يحسب للاتحاد العربي للشطرنج ورئيسه الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا الذي يقدم الكثير للعبة، خاصة أن البطولة سيشارك فيها 20 دولة عربية للمرة الأولى.

مشاركة

وأشار المعيني، إلى أن إنجازات الاتحاد تتواصل في هذا الجانب ولدينا مشاركات كثيرة خلال المرحلة المقبلة منها المشاركة في بطولة العرب الفردية من 8 إلى 20 عاماً للذكور والإناث خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل بمدينة الحمامات التونسية، كما سنشارك في بطولة العالم للشطرنج بالسعودية يوم 26 ديسمبر المقبل، ولدينا أيضاً بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تعود مجدداً إلى إمارة عجمان بعد سنوات طويلة، وستكون البطولة تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وبدأنا في تسويق البطولة، وهو ما يعني أن المشاركات لن تتوقف حتى نهاية العام الحالي.

أهداف

كما أوضح رئيس اتحاد الشطرنج، أن مشاركة المنتخب في الأولمبياد العالمي للشطرنج بمدينة باتومي الجورجية كانت إيجابية للغاية وتحققت الأهداف التي رسمناها، خاصة في الدفع بجيل جديد على مستوى اللاعبين واللاعبات، وبات لدينا قاعدة للمشاركة بعدد كبير من اللاعبين ولعل النتائج التي تحققت على مستوى المباريات كانت جيدة، وأكثر مما توقعنا لأننا لم نطلب منهم تحقيق إنجازات نظراً لأنها المشاركة الأولى لهم، وتعاملنا مع الحدث على أنه استعداد للمشاركات المقبلة.

ونوه المعيني، إلى أن المكاسب لم تكن فقط على المستوى الفني، بل كانت هناك مكاسب إدارية في مقدمتها فوز الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان برئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة واحتفاظه بالمنصب مكسب كبير للعبة على المستوى المحلي والقاري، نظرا لما يقدمه من خدمات كبيرة للشطرنج، بالإضافة إلى مشاركة حكامنا في الحدث العالمي وهم مهدي عبدالرحيم وفيصل الحمادي وسعيد يوسف ومريم منصور.

وأوضح رئيس اتحاد الشطرنج، أن الاتحاد يسعى بكل قوة لنشر اللعبة من خلال إشهار الأندية ومنذ بداية الدورة الانتخابية الحالية حتى الآن تحولنا من 11 إلى 17 نادياً، وهدفنا اتساع قاعدة اللعبة على مستوى الدولة من خلال زيادة أعداد اللاعبين، وهو الأمر المرتبط بالإنجازات، ففي العام الماضي كنا الحصان الذهبي في حصد الميداليات بعدما فزنا بـ 28 ميدالية ملونة، وكنا أول اتحاد عربي يحصد هذا الكم من الميداليات في بطولة واحدة بجانب الحصول على كأس زايد.