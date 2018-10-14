كلية الخوارزمي الدولية تحتفل بتخريج 285 من «دفعة عام زايد»

المصدر: أبوظبي-البيان

شهد أحمد بن شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي ونائب رئيس مجلس الأمناء في كلية الخوارزمي الدولية حفل تخريج دفعة 17/‏18 (دفعة عام زايد) من طلبة كلية الخوارزمي الدولية وعددهم 285 خريجاً وخريجة بينهم أكثر من 70% من المواطنين، ويتوزع الخريجون والخريجات على ستة برامج بالبكالوريوس والدبلوم تغطي عدداً من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي والدولة، وبتخريج هذه الدفعة ترتفع أعداد الخريجين من الخوارزمي الدولية إلى 10.021 منذ انطلاق مسيرتها في عام 1985.

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وأكد أحمد بن شبيب الظاهري أن دفعة عام زايد تمثل إضافة حيوية لسوق العمل في الدولة، وهي تتشرف بأن تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، وهو اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد تطوراً مستمراً لتلبية توجيهات قيادتنا الرشيدة في بناء الأجيال وإعدادهم لمواكبة المستقبل.