بن ثعلوب: الترتيبات اكتملت لاستضافة بطولة «عام زايد» للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو اكتمال كافة الترتيبات الخاصة باستضافة بطولة عام زايد جراند سلام 2018، والتي تقام خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الحالي بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وكشف بن ثعلوب خلال اتصال هاتفي استقبله من المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، أن العمل متواصل لإنجاح البطولة وخروجها في شكل مميز تماشيا مع النهج الذي درجت عليه دولة الإمارات عند استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية.

وقال بن ثعلوب إن المجري ماريوس أبلغه بأن الاتحاد الدولي للجودو خصص يوم 28 أكتوبر الجاري موعداً للاحتفال بيوم (الصداقة) من خلال برنامج الاتحاد الدولي للجودو السنوي، والذي يحتفل به في كثير من الدول الأعضاء، ويأتي متزامناً مع استضافة أبوظبي لبطولة عام زايد، ويتم خلاله تكريم أبرز الشخصيات التي ساهمت في اتساع قاعدة اللعبة على مستوى العالم، وفي مقدمتهم رئيس اتحاد الإمارات للجودو تقديرا لدعمه مسيرة اللعبة على مستوى آسيا والشرق الأوسط والمنطقة، والذي يتضح عبر المشاركة القياسية كل عام في بطولة أبوظبي التي يفتخر بتنظيمها الاتحاد الدولي للجودو.

بدوره رحب رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة برئيس الاتحاد الدولي للجودو المجري ماريوس فايزر والوفد المرافق أعضاء الاتحاد وضيوف البلاد من الأشقاء والأصدقاء الذين سيشكلون حضورا في بطولة عام زايد جراند سلام 2018، مؤكدا بأن دولة الإمارات تفتخر بأنها أصبحت واحدة من الدول المتقدمة في لعبة الجودو بعد أن سطرت اسمها بأحرف من نور في أرشيف الدورات الأولمبية للمرة الثالثة بحصولها على ميداليات عدة.

وفي السياق ارتفع عدد الدول المشاركة في البطولة إلى 58 دولة بانضمام 11 دولة جديدة قبل إغلاق باب الاشتراك من بينها المملكة العربية السعودية ليرتفع عدد المشاركين إلى 425 لاعبا ولاعبة من أبرز اللاعبين المصنفين.