«عام زايد» يُزيّن بطولة غراند سلام 2018

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أعلن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن بطولة غراند سلام أبوظبي 2018 للجودو ستحمل مسمى «بطولة عام زايد غراند سلام» وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة الذي وافق على المقترح بالمسمى الجديد تقديراً للمكانة العالمية للوالد المؤسس.

وأكد ابن ثعلوب اكتمال كافة الترتيبات لإقامة بطولة عام زايد العالمية للجودو خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الحالي بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بعد أن تقدمت حتى الآن 47 دولة يمثلها 400 لاعب ولاعبة من مختلف القارات للمشاركة في الحدث المهم.

ضيوف

ورحب ابن ثعلوب بضيوف البلاد في بلدهم الثاني، موجهاً، لجنة المتابعة بضرورة بذل الجهد لتقديم بطولة نموذجية في التنظيم كالعادة بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات التي تواصل احتفالاتها بعام زايد المؤسس وحتى تتواصل نجاحات عاصمة الرياضة العالمية، التي قدمت العديد من البطولات المثالية في التنظيم خلال السنوات الماضية.

إعداد

من جهته، حرص منتخب الإمارات على إعداد جيد للبطولة العالمية تحت متابعة رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ويشتمل البرنامج على معسكر إعداد للياقة يقام في رومانيا قبل السفر إلى اليابان لمواصلة التدريبات الإعدادية ثم العودة للبلاد استعداداً للتحدي المقبل، وتضم البعثة 9 لاعبين في مختلف الأوزان وهم: أحمد النقبي، مصبح الشامسي، أحمد الحوسني، خليفة الحوسني، فيكتور، علي اليماحي، توما، ميشا، وايفان.