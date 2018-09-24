الإمارات تحتضن قمة السودان في نوفمبر

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تحتضن الإمارات في نوفمبر المقبل مباراة القمة السودانية بين الهلال والمريخ، ويأتي لقاء القمة السودانية ضمن احتفالات الدولة بـ «عام زايد»، حيث وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم أمس وفد الدولة الذي يضم عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس الاتحاد الإماراتي.

ويشمل برنامج الوفد خلال الزيارة التي تمتد ثلاثة أيام مقابلة مع وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء السوداني، حاتم حسن بخيت، كما يشمل البرنامج الاجتماع التحضيري بين وفد الدولة وقيادة الاتحاد السوداني وإدارتي الهلال والمريخ للترتيب للمباراة التي ينتظر أن تجري في الثاني من نوفمبر المقبل.

ويشمل برنامج وفد الدولة خلال الزيارة أيضا مقترحا بمشاهدة مباراة في الدوري السوداني الممتاز، وفي اليوم الثاني للزيارة يقوم وفد الدولة بمناقشة تفاصيل اتفاقية التعاون بين الاتحادين الإماراتي والسوداني، على أن يتم توقيع بنود الاتفاقية في اليوم الثالث والأخير للزيارة في احتفال ينظم خصيصاً لهذه المناسبة.

قضية الهلال

من جانب آخر أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد السوداني، أن الاتحاد خاطب الهلال مباشرة بخصم ست نقاط من رصيده في الدوري بعد تسلمه مباشرة خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» القاضي بتوقيع عقوبة خصم النقاط من الهلال، امتثالاً لطلب شاكيه، المدرب السابق للفريق الفرنسي جون ميشيل كافالي، بعد إبراق محاميه بعدم استلام الغرامة المالية التي أوقعتها اللجنة على النادي عبر خطابات سابقة في 31 يناير 2018م، و12 مارس 2018م.

وأضاف أبوجبل إن الخطاب طالب اتحاد كرة القدم، بالمخاطبة الفورية لنادي الهلال، والرد بما يؤكد تنفيذ القرار، وإخطار اللجنة بالترتيب الجديد للفرق بعد تنفيذ العقوبة بإرفاق المستندات اللازمة، وأفاد الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الخطاب حذّر من أي تباطؤ؛ لأنه سيجعل الاتحاد السوداني لكرة القدم عرضة هو الآخر لعقوبات تصل حد استبعاده من المنافسات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، مفيداً أن الخطاب جاء بتوقيع ويلما رايتر مساعد سكرتير لجنة الانضباط في الدولي لكرة القدم.

منافسة

وضمن الأمل عطبرة تواجده في بطولة 2019 بفوزه بثلاثية في شباك ودهاشم في اللقاء الذي شهدته عطبرة في بطولة الهبوط ليصل إلى 30 نقطة ويصبح أول نادٍ يحجز بطاقة من 4 بطاقات تضمن البقاء في بطولة الدوري السوداني الممتاز في نسخة 2019 بعد لقاء قوي جدا وذلك بتوقيع شبشه هدفين وهدف لسليم رافع رصيده لـ30 نقطة.

وضمن لقاءات بطولة الهبوط والبقاء (دوري العشرة) حقق حي الوادي فوزه على أهلي الخرطوم وكسبه بهدف حمدي اكزافي ورفع رصيده لـ 24 ويتجمد الفرسان بـ 25 نقطة.