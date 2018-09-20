«عام زايد» يضيء على المعرفة الدينية الواسعة للقائد المؤسس

المصدر: دبي ـ البيان

يعود برنامج «عام زايد» في حلقة أسبوعية جديدة (غداً الجمعة 21 سبتمبر) على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، ويستضيف خلالها علي الهاشمي، مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الذي عمل مستشاراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لأكثر من 3 عقود وتابع المسيرة الخالدة للراحل الكبير.

شهادة

وبشهادة الهاشمي وشهادة كبار علماء الإسلام، كان الوالد المؤسس يملك رصيداً وافراً من العلوم والمعارف الدينية، وكان يؤكد في معظم لقاءاته الكثيرة بعلماء الشريعة الإسلامية ضرورة الحرص على تعاليم الدين الحنيف، كطريق سوي يوصل إلى كل ما نريده من خير وتقدم، وينبه بقوة إلى أن التشدد والعنف لا يمتان إلى ديننا ومجتمعنا العربي بصلة.

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان وتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، تزامناً مع الذكرى المئوية الأولى لميلاده، وإبراز دوره في تأسيس دولة الإمارات إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

توثيق

ويركز البرنامج الجديد على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، التي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت الشيخ زايد، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية.

وتنضم قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، لتقديم حلقة جديدة من البرنامج، بهدف إبراز دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير الراحل الكبير، وما جسَّده من مبادئ وقيم مثلت ولا تزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه الدولة، وما يكِنه له شعبه من حب وإخلاص، إلى جانب تعزيز مكانته، بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتسليط الضوء على إرثه الخالد من خلال المشروعات والمبادرات التي تتوافق مع رؤيته وقيمه الإنسانية والقيادية.

توقيت

يبث برنامج «عام زايد»، كل جمعة على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 10:00 بتوقيت غرينتش، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم، وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبدالله السركال. ويعكس البرنامج القيمة الكبيرة للوالد المؤسس الشيخ زايد طيّب الله ثراه، ومدى تجسده كنموذج رفيع يقتدى به على المستوى العالمي، لكونه واحداً من الشخصيات القيادية العظيمة.