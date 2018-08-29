هنادي الهاشمي تتسلّق قمة خامس أعلى جبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تزامناً مع احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، تعتزم المواطنة هنادي الهاشمي إلى ارتقاء خامس أعلى سبعة جبال في العالم، يوم 15 سبتمبر المقبل، وستبث الحدث قناة البرامج الترفيهية الواقعية «Quest عربية»، الناطقة باللغــة العربية، التي تـدعم المتسلقة الإماراتية، إلى جانب المتسلقة تيما دريان من لبنان، بمساعدتهما على تحقيق هدفهما بالوصول إلى أعلى القمم السبع.

وتعتبر هنادي أول مرأة إماراتية تبلغ قمة جبل «دنالي» الأعلى في أميركا الشمالية، كما أن تيما هي أول لبنانية تصل إلى قمة «أوخوس دل سالادو»، أعلى بركان ناشط. وستواصل المرأتان تخطي حدود قدراتهما فيما تسعيان إلى الصعود إلى أعلى قمة في «أوقيانيا»، المتمثلة بهرم «كارستنز»، الذي يبلغ ارتفاعه 4884 متراً (أي أعلى من هرم الجيزة الأكبر بـ35 مرة).

تحدٍ

وستــخوض المتســلّقتان التحــدي المزمع خلال أسبوعين ولغاية 27 سبتمبر المقبل، وستوثّقان رحلتهما مباشرةً على مواقع التـــواصل الاجتمــــاعي الخاصة بقناة البث. وقالت هنادي قبيل انطلاقها في الرحلة: «يشرّفني تسلّق القمة احتفالاً بـ«عام زايد»، فنحن امرأتان تسعيان إلى تحدي نفسيهما والتشديد على أهمية الثقة بالنفس والقدرة على التحمّل والطموح أثناء التسلّق، وكلها قيم نادى بها المغفور له الشــيخ زايد، طيب الله ثراه».

استكشاف

وفي هذا الصدد، سوف تتابع القناة رحلة المتسلّقتين والتحديات التي ستتجاوزانها من أجل تحقيق حلمهما. وستبثّ تفاصيل هذه المغامرة عبر برنامج «اطلع برة» الأسبوعي الذي يصحب المشاهدين في رحلة محفّزة للاستكشاف إلى مختلف وجهات المغامرات والرياضات في المنطقة.