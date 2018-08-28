الحمادي:«العنابي» بطل استثنائي في «عام زايد»

المصدر: أبوظبي ــمحمد صادق

أكد عبد الباسط محمد الحمادي مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أن تتويج «العنابي» ببطولتي كأس السوبر في «عام زايد» يعد إنجازاً استثنائياً يصعب تكراره، مشيراً إلى أن ما حققه الوحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بحصده 5 بطولات يؤكد أن العنابي يسير في الطريق الصحيح بعودته إلى الألقاب بعد سنوات غاب خلالها عن اعتلاء منصات التتويج.

واحتفلت أسرة العنابي بالفوز بكأس سوبر عام زايد 2018-2019 للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ النادي بعد التغلب على العين بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جرت على استاد 30 يونيو في العاصمة المصرية القاهرة وسط حضور نحو 18 ألف متفرج في بداية مثالية للموسم الكروي الجديد.

وقال الحمادي: نشعر بفخر كبير في نادي الوحدة لأننا حققنا إنجازاً غير مسبوق بحصولنا على بطولتين للسوبر في عام واحد، ويكفي أننا توجنا بكأسي السوبر اللذين يحملان اسماً غالياً على الجميع وهو اسم مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي عام المئوية على ميلاده، وهو أمر استثنائي بكل المقاييس، وهو شرف كبير بالنسبة لنا ويجعل العنابي متفرداً على جميع الأندية.

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وأضاف:«نهدي البطولة إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، والذي لولا دعمه ومتابعته المستمرة وحرصه على توفير كل وسائل النجاح للنادي بصفة عامة وشركة كرة القدم والفريق الأول بصفة خاصة، لما استطاع العنابي من تحقيق 5 بطولات في آخر 3 سنوات، ووصول الفريق لنسبة نجاح 100% في آخر 5 نهائيات خاضها الفريق سواء في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم قبل الماضي أو بطولتين لكأس الخليج العربي وبطولتين للسوبر».

وتابع:«حرص سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، على تهنئة الفريق وإدارة شركة كرة القدم والجهازين الفني والإداري واللاعبين، وأشاد بالمستوى المتميز الذي قدمه الفريق على مدار المباراة بالكامل، والروح العالية والإصرار الذي ظهر عليه اللاعبون، وبالتأكيد كلمات سموه وتحفيزه الدائم سيكون دافعاً للفريق خلال الموسم الجديد».

وأكد أن الفوز بكأس السوبر جاء عن جدارة واستحقاق وبفضل تعاون الجميع سواء إدارة أو جهاز فني وإداري ولاعبين إضافة إلى جماهير العنابي الوفية، التي دائماً ما كانت وقود النجاح للفريق في مختلف استحقاقاته، وبلا شك فإن التتويج بكأس السوبر سيشكل دافعاً معنوياً قوياً للموسم وللمنافسة على الألقاب، إذ نطمح إلى أن ينافس العنابي على جميع الألقاب هذا الموسم، والفريق بالفعل يملك الإمكانات والذخيرة المميزة من اللاعبين لتحقيق طموحات جماهيره خاصة دوري الخليج العربي الغائب عن خزائن النادي منذ 8 سنوات".

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وأشار إلى أن الوحدة استطاع قهر الظروف رغم غياب عناصر مهمة في المنتخب الأولمبي وعدم اكتمال بعض اللاعبين أمثال البرازيلي ليوناردو والظهير الأيسر حسين عباس الوافدين الجديدين على الفريق، منوهاً بأن الفترة المقبلة ستشهد تقدماً كبيراً على مستوى التفاهم والانسجام بين جميع اللاعبين.

وعن استعدادات الفريق لبداية الدوري بمواجهة اتحاد كلباء على استاد مدينة زايد الرياضية يوم الجمعة المقبل أوضح أن الفريق استأنف تدريباته أمس على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يوم واحد، وبدأ الجهاز الفني التركيز على مباراة اتحاد كلباء، والسعي لاستغلال المعنويات العالية والعامل النفسي الإيجابي بالفوز بالسوبر من أجل تحقيق انطلاقة قوية للموسم والفوز بأول ثلاث نقاط في دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن فوز الفريق بالسوبر هو دعوة للجماهير المحبة للعنابي للانطلاق من جديد والالتفاف حول الفريق كما عودونا لتقديم موسم متميز، والمنافسة بكل قوة على البطولات.