«خيالة شرطة أبوظبي» تحتفي بـ«عام زايد»

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

نفذت دوريات الفرسان «الخيالة»، بإدارة مكافحة الشغب، بقطاع المهام الخاصة، في شرطة أبوظبي، مبادرة «خيالة زايد»، وذلك من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد، وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم الحكمة، والاحترام، وبناء الإنسان، والاستدامة. وأوضح المقدم إبراهيم المناعي، مدير إدارة مكافحة الشغب، أن مبادرة «خيالة زايد» والتي أطلقت منذ بداية شهر يوليو الماضي وتستمر لنهاية شهر ديسمبر المقبل، تعمل وفق جهود متواصلة لتحقيق أهداف وتطلعات العمل الشرطي والأمني.

وأضاف أن دوريات فرسان الخيالة وزعت ما يقارب من 1000 «بروشور»، بلغات مختلفة، لتعريف الجمهور من مختلف الجنسيات بقيم زايد وسيرته العطرة، داخل جزيرة أبوظبي.

وذكر أن جولات دوريات الفرسان سوف تتواصل في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي تزامنا مع عام زايد 2018، لدعم باقي الجهات الشرطية الأخرى في الميدان ضمن منظومة العمل المتكامل لتعزيز الطمأنينة لدى الجمهور، وخدمة لمنظومة الأمن في إمارة أبوظبي، والوقاية من الجريمة وبث الطمأنينة وسط أفراد المجتمع.

ويذكر أن شرطة أبوظبي دربت الفرسان وفق أفضل البرامج المعتمدة عالميا، وتقوم «الخيالة» بدور كبير في نشر التوعية لدى الجمهور بالتركيز على رفع الحس الأمني لديهم، ليكونوا عوناً للشرطة في القضاء على الظواهر السلبية.