عرض «جدارية عام زايد» في قيادات الشرطة بالدولة

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

نظّمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة العلاقات العامة زيارات إلى القيادات العامة للشرطة بالدولة لعرض مبادرة «جدارية عام زايد»، التي تعد إحدى المبادرات التي أطلقتها اللجنة العليا لمبادرات عام زايد 2018 بوزارة الداخلية، وتتضمن مجموعة من الصور للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في كل المجالات والمناسبات الوطنية.

فقد استضافت القيادات العامة لشرطة الفجيرة، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة أعضاء من فريق مبادرة «جدارية عام زايد»، من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

وتم خلال تلك الزيارات تنظيم معارض لعرض صور ولوحات فنية تسلط الضوء على مختلف مراحل حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى إبراز رحلة العطاء للوالد المؤسس وما حققه من إنجازات على مستوى الدولة.

ورحب قادة الشرطة بفريق مبادرة «جدارية عام زايد»، مثمنين المبادرة التي تأتي ضمن الاحتفال بعام زايد للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وتمثل هذه الخطوة النبيلة خير تكريم لمسيرة الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وما جسَّده، طيب اله ثراه، من مبادئ وقيم مثّلت، ولا تزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يكِنه له شعبه من حب وولاء.