«تحقيق أمنية» تطلق مبادرتها الجديدة في عام زايد

المصدر: أبوظبي- البيان

بتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية» مبادرتها الجديدة ضمن استراتيجيتها في «عام زايد»، تحت شعار «درهم الأمنية»، كل يوم أمنية، كل يوم أمل.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «تطرح المؤسسة خدمة «الأمنية بدرهم» من خلال الشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وذلك لدعم برامج مؤسسة تحقيق أمنية الإنسانية، والمُشاركة الفعّالة في استدامة عملها القائم على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يُعانون أمراضاً مُستعصية، وتعزيز البهجة والأمل في نفوسهم مع عائلاتهم».

وأضاف: «لقد أرسى المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي يُعدّ رمزاً للعمل الإنساني الجليل، قواعد وأسس الخير والعطاء والمحبة في المجتمع الإماراتي، وهو ما سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومعه أصحاب السمو حكام الإمارات.

ويمكن للراغبين في المُساهمة من أصحاب الأيادي البيضاء الخيّرة، إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم (1110) مع كلمة أمنية باللغة العربية أو (wish) باللغة الإنجليزية، وسيتمّ اقتطاع درهم واحد يومياً لمدة 30 يوماً فقط، يمكن تجديدها حسب رغبة المُتبرعين الكرام».