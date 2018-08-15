توقيع اتفاقية مشاريع المرحلة الثانية من «عام زايد»

المصدر: عدن - وام

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، اتفاقية مشاريع المرحلة الثانية من عام زايد، مع محافظات لحج وأبين والضالع وتعز، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين درهم. ووقّع الاتفاقية التي تتضمّن في مرحلتها الثانية، مشاريع خدمية وتنموية في مجالات التعليم والمياه والغذاء في المحافظات الأربع، المهندس سعيد آل علي رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، ومحافظو المحافظات اليمنية المستهدفة. وتشمل تلك المشاريع تشييد مدارس وتجهيزها وحفر آبار مياه وتوزيع سلال غذائية، وجميع تلك المشاريع يتم تحديدها بالتنسيق بين الهلال الأحمر ومحافظي ومديري التربية والتعليم بالمحافظات الأربع المستهدفة في إطار عام زايد.

وتستهدف الخطة المعتمدة لمشاريع عام زايد التي تجري على مراحل ثلاث، توزيع 45 ألف سلة غذائية إلى جانب تنفيذ مشاريع مياه يستفيد منها مليون و585 ألف مواطن يمني، فضلاً عن صيانة وتشييد وتجهيز 45 مدرسة وذلك في المحافظات الأربع.

وتطرّق محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، خلال حفل التوقيع، إلى ما تمّ إنجازه من مشاريع بالمرحلة الأولى من عام زايد في مجالات المياه والتعليم، فضلاً عن المساعدات الغذائية المستمرّة طوال العام. وأوضح أنّهم بصدد افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدّم محافظ لحج الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي، على ما تقوم به من جهود مشهودة ومد يد العون لمساعدة أهالي المحافظة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

من جهته، أشاد نائب وزير الإعلام اليمني حسين باسليم، بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات اليمنية المحرّرة بمختلف المجالات، مضيفاً: «دورها الإيجابي لا يخفى على أحد وكلنا نلمسه منذ العام 2015 وحتى اليوم، لا يزال العطاء مستمراً». وفي ختام حفل توقيع الاتفاقية كرّم رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن محافظي الضالع ولحج وأبين وتعز بمنحهم درع الأخوة والوفاء، إلى جانب نائب وزير الإعلام اليمني.