الرميثي: «أبطال عام زايد» حفزت الطلبة عسكرياً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

احتفت شرطة أبوظبي بتخريج الطلاب المشاركين في الدورة الصيفية الثانية لأبطال شرطة الغد، تحت شعار «أبطال عام زايد»، وضمت 170 طالباً «ذكوراً وإناثاً» في أبوظبي والعين، وهدفت إلى الحفاظ على جيل الشباب، وبناء القدرات، ومهارات القيادة، وتعميق قيم المواطنة الإيجابية، واستغلال الإجازة المدرسية، بما يعود بالفائدة عليهم ليكونوا عناصر فاعلين في المجتمع.

وأكّد اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، في تصريح له بهذه المناسبة، أهمية الدورة الصيفية التي تعزز مفهوم الولاء والانتماء لأبنائنا من خلال برنامج متكامل لتحفيزهم على تجربة الحياة العسكرية ورفع اللياقة البدنية لديهم، معتبراً دورة «أبطال عام زايد» من حلقات الرعاية ليكونوا حماة الوطن وقادة المستقبل، والعين الساهرة على وطن يحميه رجالاته وأبناؤه المخلصون.

وأعرب عن تقديره للطلبة الذين كانوا مثالاً للالتزام والحرص على المتابعة وزيادة معارفهم بالبرنامج، مشيراً إلى شمول البرنامج محاضرات وتدريبات عملية أكسبت الخريجين المزيد من المهارات والخبرات، وتشجيعهم على المعرفة وتطوير القدرات الذاتية، وتعزيز القيم الوطنية، والاعتزاز بالعادات والتقاليد الأصيلة التي نعتز بها.

وأشار اللواء الرميثي إلى أهمية الجولات الميدانية للطلبة على إدارات الشرطة للاطلاع على آليات سير العمل، ومسؤوليات منتسبي شرطة أبوظبي من أجل مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

وتطرق إلى جهود شرطة أبوظبي في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، لتطوير آليات العمل، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الأمنية والشرطية، من خلال التفاعل مع قطاعات المجتمع، والارتقاء بمستوى المنظومة الأمنية، والخدمات التي تقدمها للمجتمع، وفق أفضل المواصفات العالمية، وأكثر الممارسات تطوراً لمواكبة احتياجات الحاضر والوفاء بمتطلبات واستشراف المستقبل.

مراسم التخريج

وكان اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، شهد مراسم تخريج كوكبة جديدة من «أبطال شرطة الغد» في نادي ضباط الشرطة في مديرية شرطة العين، بحضور اللواء سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع، والعميد مهنا محمد النعيمي، مدير إدارة مدارس الشرطة في قطاع الموارد البشرية، وعدد من مديري المديريات والإدارات في شرطة أبوظبي، وممثلي الجهات المشاركة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وأكد اللواء الشريفي حرص شرطة أبوظبي على توفير البيئة المناسبة للشباب، ورعايتهم ورفدهم بالوسائل التثقيفية التي تمكنهم من التفوق والعمل والعطاء، واستثمار أوقات فراغهم بما يعينهم على خدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

ثروة الوطن

إلى ذلك، قال اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، إن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بجيل الشباب كونهم الثروة الحقيقية للوطن، مشيراً إلى مبادرات شرطة أبوظبي التي تخدم المجتمع وجيل الشباب بشكل خاص، لافتاً إلى طرح العديد من البرامج لشغل أوقات فراغ الطلبة في الفترة الصيفية، إيماناً بأهمية إعداد جيل متميز قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف في كلمة ألقاها نيابةً عنه العميد مهنا محمد النعيمي، مدير إدارة مدارس الشرطة في قطاع الموارد البشرية، أن دورة أبطال شرطة الغد في نسختها الثانية هذا العام كان لها الشرف لتنال مسمى «أبطال عام زايد»، تماشياً مع استراتيجية عام زايد 2018، وتجسيداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتخليداً لإرثه العريق ورؤيته وحكمته الراسخة في بناء الإنسان.

مهارات

أكّد الطلبة اكتسابهم مهارات وخبرات للنهوض بخدمة المجتمع والوطن، مشيدين بجهود شرطة أبوظبي، ومبادرتها التي أثرت مخزونهم المعرفي، ووسّعت من مداركهم، وتعريفهم إلى بيئات العمل المختلفة لاكتساب الخبرات العسكرية والتدريبية والرياضية، وتمكينهم من تحمل المسؤولية وتحقيق الاستقلالية والانضباط.