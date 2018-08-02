«أبطال عام زايد» يتعرّفون على عوامل الجذب التاريخي لمتحف اللوفر

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

تعرّف طلاب برنامج أبطال شرطة الغد «أبطال عام زايد» على عوامل الجذب التاريخي والتعليمي لمتحف اللوفر خلال زيارة نظمتها شرطة أبوظبي.

واطلع الطلاب من «دفعتيّ أبوظبي والعين» على المعالم الفريدة للمتحف، ومقتنياته الثمينة النادرة التي تمثل الإرث الحضاري والإنساني، والتي تمتزج فيه ثقافات مختلف دول العالم.

وأكد العميد مهنا محمد النعيمي، مدير إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية، حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالتوعية المجتمعية لطلبة البرنامج، مشيراً إلى أن تنظيم الرحلات التعليمية، تندرج في إطار تعزيز المكاسب الثقافية، بما يصقل مهاراتهم بالفنون والمعرفة التي ترتكز على قيم التسامح والخير والعطاء.

وأعرب الطلاب عن شكرهم وامتنانهم للزيارة التي نظمتها شرطة أبوظبي، والتي أتاحت لهم فرصة التعرّف على المعالم التاريخية في متحف اللوفر، الذي يدعم الحوار الثقافي بين الأمم.