شرطة أبوظبي تطلق «شارة عام زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي «شارة عام زايد»، والتي ستمنح لجميع منتسبيها في إطار عام زايد 2018.

وأوضح اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي أن شارة عام زايد تأتي تجسيداً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العطرة ودوره في إرساء الأمن بمفهومه الشامل، والذي نجني ثماره الآن في كل جوانب الحياة بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتخليد إرثه العريق عبر مشاريع ومبادرات تتوافق مع رؤيته وحكمته الراسخة.

وأضاف: إننا نستلهم من قيم وإنجازات زايد الخير والحكمة، والرؤية السديدة بوصفه قائداً عالمياً وتعريف الأجيال بإرثه العريق، وتشجيعهم على تحقيق رؤيته في التسامح والسلام.