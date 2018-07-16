55 مشاركاً في مخيم عام زايد الصيفي لأصحاب الهمم

المصدر: Ⅶالعين - جميلة إسماعيل

انطلقت، مساء أمس، فعاليات مخيم عام زايد الصيفي لأصحاب الهمم، الذي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الشيخ خالد بن خليفة آل نهيان، وبمشاركة 55 شخصاً من أصحاب الهمم، كما يهدف المخيم إلى تحقيق العديد من الأهداف السامية، ومنها تحقيق دمج أصحاب الهمم وإظهار مواهبهم، وإطلاق الطاقات الكامنة لهذه الفئة، وتفعيل إسهامهم في حركة المجتمع، إضافة إلى الترفيه عنهم في العطلة الصيفية.

وقال عبدالله جاد الله، مؤسس مبادرة «كلنا زي بعض»، المُنظم للمخيم في حديثه لـ «البيان»:«يحفل برنامج المخيم بباقة منوعة من الرحلات، حيث سيتم تنظيم 20 رحلة على مدار 20 يوماً، وجميعها ستكون في المناطق السياحية بمدينة العين».