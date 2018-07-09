جلسة عصف ذهني للترويج والاحتفاء بقيم عام زايد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي جلسة عصف ذهني مع المنشآت الأهلية المرخصة لديها لمناقشة الأفكار والمقترحات المبتكرة للترويج والاحتفاء بقيم عام زايد مع كل الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، في إطار جهودها المتواصلة لتسليط الضوء على قيم الشيخ زايد، رحمه الله.

ويشكل الاحترام، والحكمة، والاستدامة وبناء الإنسان، المخرجات الأساسية لكل مشاريع ومبادرات هيئة تنمية المجتمع، ما يجعلها ركائز مهمة في التعاون المتبادل بين الهيئة والمنشآت الأهلية في الإمارة.

وحرصت الهيئة على دعوة المنشآت الأهلية للمشاركة في مناقشة وتطوير أفكار مبتكرة لنشر قيم عام زايد في ورشة عمل تفاعلية خرجت بمجموعة من المقترحات والتوصيات. وشارك في جلسة العصف الذهني مجلس شباب الجاليات، إضافة إلى أكثر من 40 من ممثلي المنشآت الأهلية.

وأوضح الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع، أن جلسة العصف الذهني تأتي متماشية مع جهود الهيئة في تعزيز التواصل بين فئات المجتمع وتطوير وعيهم بثقافة دولة الإمارات وقيمها الأصيلة، وعلى رأس ذلك قيم عام زايد. وقال: «يصادف هذا العام مئوية الشيخ زايد رحمه الله، مؤسس دولة الإمارات، وواضع النهج الرائع، الذي لا زلنا نسير عليه اليوم، من احترام للإنسان والاستثمار في بنائه وتطويره.