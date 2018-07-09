«دبي للسلع» يسجل رقماً عالمياً لأكبر أحجية صور احتفاءً بعام زايد

المصدر: Ⅶدبي - وام

حقق مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، رقماً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأكبر أحجية صور مقطعة في العالم، من حيث المساحة، وذلك احتفالاً بـ «عام زايد».

وتتكون الأحجية الخشبية من أكثر من 12 ألف قطعة، تمثل بمجملها الشعار الرسمي للمبادرة الوطنية، وتمتد على مساحة تزيد على 6 آلاف متر مربع في منطقة أبتاون دبي.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد امتلك بصيرة وإدراكاً فريداً للأمور، وكان صاحب شخصية مؤثرة، وشجع على مواصلة السعي نحو التميز، مضيفاً أن التطور الذي حققته دولة الإمارات، جاء بفضل رؤيته الطموحة وتصميمه على تحقيقها، وأن «عام زايد» فرصة هامة للجميع للتأمل في هذا الواقع.

من جانبه، أشار كيفن سوذام محكم رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إلى أن دبي ودولة الإمارات، أصبحتا مشهورتين بتحطيم الأرقام القياسية، وأنهما تعملان باستمرار على رفع المستوى بطرق جديدة ومثيرة.. منوهاً بأن الرقم القياسي ليس إبداعياً فحسب، بل يعكس بشكل فريد من نوعه، اعتزاز البلاد بالأب المؤسس الملهم.. مهنئاً مركز دبي للسلع المتعددة على هذا الإنجاز.