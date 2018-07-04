ماراثون «أدنوك أبوظبي» 7 ديسمبر المقبل

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، عن تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي لمسافة 42 كلم في العاصمة أبوظبي يوم 7 ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني السابع والأربعين، بجانب دعم مسيرة الرياضة بمنجزات جديدة تعمل على ترسيخ مكانة وسمعة الدولة على صعيد الحركة الرياضية الدولية، ودعم خطط تشجيع فئات المجتمع على جعل الرياضة أولوية ونمطاً لحياة صحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر أدنوك الرئيسي أمس، وشهد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ووقع الاتفاقية عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعمر صوينع السويدي، مدير المكتب التنفيذي لشركة أدنوك.

فعاليات عالمية

وبموجب هذه الاتفاقية سينضم ماراثون أدنوك أبوظبي، لقائمة الفعاليات الرياضية العالمية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار العام، لترسيخ رؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، ورفد مسيرة القطاع الرياضي والمجتمعي بمزيد من النجاحات والتجارب المميزة، التي تثري الثقافة الرياضية وتعزز أنماط الحياة المجتمعية والممارسات الإيجابية. كما تتضمن اتفاقية الشراكة رعاية أدنوك لعدد من الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية التي يقيمها مجلس أبوظبي الرياضي، انطلاقا من نهجها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية واهتمامها الكبير بمشاركة القطاع الرياضي والمجتمعي تجربتها الثرية والحافلة بالإنجازات المتقدمة، بجانب تشجيعها المتواصل لدعم رياضة الإمارات وإعلاء شأنها وتحفيز أفراد المجتمع على اتخاذ الرياضة مساراً في برامجهم اليومية، للوصول لمجتمع صحي حيوي قادر على الإبداع والتميز بمسؤوليات عمله اليومي.

شراكة مهمة

من جهته أكد اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على أهمية الشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك، وانعكاسها الكبير على دعم قطاع الرياضة وإثرائه ببرامج ومبادرات جديدة وفعاليات رياضية عالمية بأعلى مستوى، بما يعزز مسار خطط التنمية المتواصلة للحركة الرياضية، ويدعم مكانة الدولة وشراكاتها مع مختلف الجهات والاتحادات الرياضية الدولية.

إضافة نوعية

وبارك الرميثي هذه الاتفاقية الفاعلة التي ستشهد ببرامجها منعطفاً مهماً في الساحة الرياضية، وستقود لتحقيق الإضافة النوعية لكافة الخطوات، مبيناً أن الإعلان عن تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي سيشكل دعماً مهماً لخطط استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وسيسهم بجعل الإمارات وجهة مهمة ومنصة حيوية في خارطة الرياضة العالمية، موضحاً أن تنظيم الماراثون يجسد حرص القيادة الرشيدة وكافة الجهات الحكومية والخاصة بالرياضة والدور البناء الذي تلعبه في تحقيق غايات المجتمعات المتقدمة، متقدماً بالشكر لأدنوك ومجلس أبوظبي الرياضي على هذه البادرة المهمة والشراكة المثمرة والهادفة لجعل الإمارات ملتقى لرياضيي العالم في مجتمعها المثقف الذي يدرك قيمة وأهمية الرياضة.

اهتمام كبير

من جهته أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واهتمامه الكبير تقودنا لتحقيق المبادرات المهمة وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والدولية، من أجل تقديم برامج رياضية متقدمة وفعاليات عالمية متميزة تخدم القطاع الرياضي والمجتمعي، متقدما بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، واهتمامه الكبير بهذه الشراكة الاستراتيجية.

مبادرة استثنائية

وقال العواني إن الشراكة مع أدنوك، تمثل مبادرة استثنائية جديدة ذات فرص كبيرة لدعم المسيرة الرياضية بفعاليات متنوعة وبرامج هادفة يقف في مقدمتها تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي الذي سيقام بمشاركة نخبة عدائي وعداءات العالم، ما يمثل حدثا عالميا جديدا ستحتضنه أبوظبي لتؤكد ريادتها العالمية في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية.

وأضاف أن الشراكة مع أدنوك هي إحدى ثمرات دعم القيادة الرشيدة المتواصل ورعايتها السامية لتحقيق أهداف وتطلعات شريحة الرياضيين وأفراد المجتمع، كما أن الشراكة ليست محصورة على تنظيم حدث وإنما هي امتداد لتلاقي الرؤى الاستراتيجية التي تجمع الجهتين، حيث نحرص على الصعيد الرياضي على تقديم الفعاليات المهمة ذات الحضور البارز في الأجندة العالمية للاتحادات الدولية، بما يرسخ مكانة الدولة وأبوظبي كوجهة مميزة للرياضة وملتقى لنجوم العالم.

دعم الفعاليات

من جهته قال عمر صوينع السويدي مدير المكتب التنفيذي لشركة أدنوك: انطلاقا من مسؤولياتنا المجتمعية والنهج الوطني الذي تقتفيه أدنوك في كافة سياساته وتعاملاته، جاءت شراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي لدعم الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية، بجانب تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي بمشاركة عالمية ومجتمعية واسعة.

وأضاف: فخورون بالشراكة الرياضية ودعم تطلعات الرياضيين وعموم فئات المجتمع عبر توفير فعاليات مهمة تخدم طموحاتهم وآمالهم العريضة، بما ينسجم مع مسؤولياتنا المجتمعية وحرصنا على مشاركة الجميع أهدافنا بما يدعم المصلحة العامة، ويعزز مكانة الدولة عالمياً. وأكد السويدي على أهمية ودور الشراكة في تقديم برامج رياضية متكاملة ترعى طموحات فئات المجتمع وتعزز مستوى تفاعلهم وترفع مستوى الوعي بأهمية ودور الرياضة من أجل مجتمع نشط ينعم بالصحة والحيوية بما يدعم إنتاجيته المجتمعية.

350

تبلغ القيمة المالية للمشاركة في الماراثون 350 درهماً، في حين سيقام بجانب الماراثون سباقات مجتمعية لمسافات 10 و5 و2.5 كلم وتبلغ قيمة المشاركة في تلك السباقات 50 و 75 درهماً لمساري 2.5 و5 كلم و150 درهماً لمسار الـ 10 كلم.