«تدوير» تعزّز قيم «عام زايد»

"السلام ثم السلام ثم السلام"؛ لطالما كان ذلك هو الهم الأول للقائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه. وتستمر "البيان" بالاستلهام من المعاني التي استند إليها إعلان 2018 "عام زايد" في دولة الإمارات.