كأس العالم 2018

تثقيف

«تدوير» تعزّز قيم «عام زايد»

المصدر:
  • أبوظبي-البيان
التاريخ:

في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة والفعالة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الأخرى، نظمت «تدوير» حملة «شهر العطاء» التوعوية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2018، في مدينة العين ومنطقة الظفرة، وذلك بهدف تعزيز قيم «عام زايد»، المعنية ببناء الإنسان والاستدامة، ونشر الوعي البيئي المجتمعي.

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