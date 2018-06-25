في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة والفعالة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الأخرى، نظمت «تدوير» حملة «شهر العطاء» التوعوية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2018، في مدينة العين ومنطقة الظفرة، وذلك بهدف تعزيز قيم «عام زايد»، المعنية ببناء الإنسان والاستدامة، ونشر الوعي البيئي المجتمعي.
تثقيف
«تدوير» تعزّز قيم «عام زايد»
تعليقات
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مبادرة "خيرك يا زايد" تدعم 350 يتيماً
أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع "لي بون كافيه" مبادرة "خيرك يا زايد" تزامناً مع مرور الذكرى الـ 100 على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، اذ تستهدف المبادرة دعم أكثر من 350 يتيم وأسره على مستوي الدولة.
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برنامج الشيخة فاطمة يوسع مهامه الإنسانية عالمياً
أطلق برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، المرحلة الثانية لمهامه الإنسانية، لتغطية مناطق جغرافية أوسع في مختلف دول العالم، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون عام 2018 عام زايد.
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صور نادرة في «مئوية زايد» تؤرّخ مسيرة الإمارات
حرص المصور الفوتوغرافي الهندي المخضرم، راميش شوكلا، الذي يعتبر من أوائل المصورين المقيمين في الإمارات منذ 57 عاماً،
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حكمة زايد تُعيد الهدوء والاستقرار لكرة الإمارات
في موسم 1989 نشبت أزمة خطيرة في أوساط كرة القدم الإماراتية، وكان من الممكن أن يكون لها آثار سلبية شديدة لولا حكمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..
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زايد أسّس «الوطني» لترسيخ نهج الشورى والمشاركة السياسية
حرص المغفور له بإذن الله تعالى، القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على تأسيس المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972م مع بدء النهضة الحضارية لدولة الإمارات،
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عام زايد الذي نريد
القدوات وُجِدَت لا لكي تزيّن أسماؤها صفحات الكتب، ولكن ليقتفي البقية آثارها، والرموز حظوا بالتقدير ليس لذات التقدير، ولكن لأنّهم مشاعل نور يستنير بضوئها من يأتي خلفهم، والقامات لا تنتظر مديحاً..
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«تدوير» تعزّز قيم «عام زايد»
في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة والفعالة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والشركاء الاستراتيجيين من الجهات
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لوحات تروي سيرة زايد على قمة في جبال هيمالايا
تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ووفاءً للأب والقائد المؤسس، نظم فريق موقع زايد الخير الإلكتروني، أخيراً، أعلى معرض لوحات مرسومة في العالم بمناسبة "عام زايد"
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وزارة التربية تختتم مسابقات عام زايد للروبوت والذكاء الاصطناعي
اختتمت وزارة التربية والتعليم سلسلة مسابقات عام زايد للروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي والتي دشنتها الوزارة تزامنا مع
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شرطة دبي تنظم أطول مائدة إفـطار في العالم لـ12 ألفاً و830 مشاركاً
شهد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، انطلاق مبادرة «إفطار عام زايد»
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عطاءات زايد فاضت على كل بقاع الأرض
لم يكتف زايد بن سلطان، رحمه الله، بما تبذله يداه، ولكنه أصر على أن يكون هذا النهج الخيري هو ديدن الدولة ونهجها، فامتد عطاؤه خارج حدود الوطن، مانحاً الإمارات سمعة إنسانية يتحدث عنها العالم كله.
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سليمان الجاسم: مجالس زايد دروس من الحكمة
الباحث الأكاديمي الدكتور سليمان الجاسم، واحد من الذين كانوا قريبين من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، يقول: "كان رحمه الله إنساناً طيباً، وقائداً بالفطرة، وزعيماً ملهماً".
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