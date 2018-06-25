مبادرة "خيرك يا زايد" تدعم 350 يتيماً

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع "لي بون كافيه" مبادرة "خيرك يا زايد" تزامناً مع مرور الذكرى الـ 100 على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، اذ تستهدف المبادرة دعم أكثر من 350 يتيم وأسره على مستوي الدولة.

ونظمت الهيئة بأبوظبي مؤخراً، حفل لتكريم 25 طفلاً يتيماً، بحضور عدد من مدراء ورؤساء أقسم فرع الهيئة بأبوظبي وعدد من كفلاء الأيتام وأسر الأيتام، إذ تستهدف الخطوة المزمع تنظيمها في باقي إمارات الدولة، رسم البسمة على شفاه الأطفال اليتامى ودعمهم ورعايتهم، وإدخال الفرح والسرور في قلوب أطفالنا اليتامى في شتى بقاع الدولة، فضلاً عن ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع في نفوس أبنائنا وغيرهم من أفراد المجتمع.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن المبادرة تعتبر لمسة تجاوب صادقة وتعاون تام من الداعمين لبرامجه الإنسانية بما فيهم "لي بون كافيه"، وذلك لإثراء الجانب النفسي في عملية رعاية الأيتام الذين يشكلون جزءاً هاماً في مجتمعنا المحلي، ويستحقون من الجميع الرعاية والاهتمام والالتفات إلى الظروف والمؤثرات النفسية والاجتماعية المحيطة بهم.

واشتمل حفل التكريم على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الخاصة بالأيتام، شملت عرض وفقرات رياضية ومسابقات وغيرها من البرامج والفعاليات التي أدخلت البهجة والسرور إلى نفوس المشاركين وذويهم.