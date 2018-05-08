الهاملي: زايد شيّد بنيان الوطن بعزيمة وإصرار

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين«إن مئوية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هي مناسبة عزيزة علينا جميعا نعبر من خلالها عن مدى حبنا واحترامنا لقائد لم يغب يوما عن قلوبنا وعقولنا، وستبقى ذكراه خالدة في ذاكرة الوطن الذي شيد بنيانه بعزيمة وإصرار وتحدى كافة الصعوبات، وركز على بناء الإنسان ووفر له كافة ممكنات العيش الكريم حيث تواصل قيادتنا الرشيدة حفظها الله تعزيز المكتسبات والإنجازات لتبقى راية الوطن خفاقة ترفرف عاليا في سماء المجد».

وأضاف الهاملي: لقد رسخ رحمه الله في مجتمع دولة الإمارات قيم المحبة والتسامح والتراحم واحترام الآخر والعطاء بلا حدود والعمل بتفان وإخلاص كل في موقع عمله كما غرس فينا المغفور له بإذن الله معاني الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة التي باتت اليوم أيقونة عالمية للتعايش بين مختلف الثقافات وللتطور والنمو.

وأكد أن هذه المناسبة تشكل دافعا لكل أبناء الوطن لمواصلة العمل وبذل الجهود المضاعفة لنكون على مستوى تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تريد لدولة الإمارات أن تكون الرقم واحد عالميا في كل المجالات.