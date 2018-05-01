ذياب بن محمد بن زايد يتفقد طائرة الاتحاد بـشعار «عام زايد»

تفقد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، طائرة الاتحاد للطيران طراز إيرباص A380 التي تحمل شعار «عام زايد» في مرافق الاتحاد للطيران الهندسية في أبوظبي. وكان في استقبال سمو الشيخ ذياب محمد مبارك بن فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، إلى جانب أعضاء فريق الإدارة العليا بمجموعة الاتحاد للطيران.

وتمثل الطائرة طراز A380 التي تحمل شعار «عام زايد» إحدى المبادرات الواسعة لمجموعة الاتحاد للطيران على مدار عام 2018 والتي تستند إلى القيم الرئيسية الأربع لعام زايد المتمثلة في الحكمة والاحترام والاستدامة وبناء الإنسان. ومن المقرر أن تقوم طائرة الشحن التي تحمل شعار عام زايد المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية، والتي تمثل المبادرة الأولى لمجموعة الاتحاد للطيران ضمن مبادراتها الأربع لعام زايد، برحلتها الأولى لصالح المؤسسات الخيرية في مايو الجاري.

وعقب الزيارة إلى الاتحاد للطيران الهندسية، قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان يرافقه محمد مبارك المزروعي بزيارة مركز الابتكار التابع للاتحاد للطيران في أبوظبي، حيث استمعا إلى شرح مفصل من فريق الإدارة العليا بالاتحاد للطيران عن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة.