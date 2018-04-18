زكي نسيبة يحاضر في الفكر الاستشرافي لزايد

استضافت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ـ بمقر الجامعة في أبوظبي - معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة لتقديم محاضرة بعنوان الفكر الاستشرافي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إطار سلسلة فعالياتها لعام زايد 2018.

حضر الفعالية الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة، الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة، أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة وعدد من الزوار من خارج الجامعة.

مواقف

وتحدث معالي زكي نسيبة خلال المحاضرة عن الوالد زايد منذ بداية تأسيس الاتحاد والصعوبات التي واجهته والمواقف السياسية المعادية التي واجهها من الدول المحيطة وكيف تصدى لها بحكمة وقوة بالرغم من الأوضاع الإقليمية التي كانت مضطربة آنذاك. كما تطرق معاليه للحديث عن الصفات الإنسانية والقيادية التي تحلى بها، طيب الله ثراه، والتي جعلت منه قائداً استثنائياً.

وقد عبر معاليه عن سعادته بزيارة جامعة العين، موصياً إياهم بضرورة مواكبة تقنيات العصر.

وقال معاليه: «كان الشيخ زايد، رحمه الله، إنساناً عظيماً وحاكماً استثنائياً، لذا فكل يوم قضيناه مع الشيخ زايد هو عبارة عن مدرسة».

اعتزازوعبر الدكتور عطاطرة عن اعتزاز جامعة العين باستضافة معالي الوزير وتنظيم هذا الحدث الكبير الذي يخلد ذكرى المغفور له الشيخ زايد ومآثره ومواقفه السياسية والاجتماعية لأخذ الحكمة والدروس التي تفيد الجميع في الحاضر والمستقبل.

جاءت هذه الفعالية إحياء لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتجسيداً لمواقفه ومبادئه وإنجازاته.