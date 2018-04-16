سعيد بن طحنون يشهد احتفال جامعة الإمارات بـ«يوم القانون»

شهد الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، انطلاق فعاليات يوم القانون لعام زايد التي نظمتها كلية القانون بحضور الدكتور محمد عبدالله البيلي مدير جامعة الإمارات، والدكتور محمد حسن علي محمد عميد كلية القانون، وعدد من القيادات الأكاديمية وخبراء القانون وممثلي الدوائر والمؤسسات.

وأكد الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان على أهمية التطوير الكبير الذي تشهده دولة الإمارات المواكب للنظم والقوانين الدولية بكفاءات وطنية، مشيداً بالتطور القانوني الإماراتي، من خلال الدستور الدائم المنظم لمختلف جوانب الحياة في الإمارات، والذي تم اعتماده في عهد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تتواصل جهود استحداث القوانين المواكبة لتطورات الحياة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.

من جانبه أشار الدكتور محمد حسن علي محمد عميد كلية القانون إلى جهود الجامعة بإعداد وتأهيل الكوادر القانونية المتخصصة وإسهامها في دعم مشاريع القوانين وتقديم الخبرة القانونية، ورفد القطاعين العام والخاص بالكفاءات القانونية المحترفة وفق منهج معتمد دوليا، وبتقديم برامج دراسية عليا في الماجستير والدكتوراه.