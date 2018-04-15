«آل مكتوم الخيرية» تهدي رحلات عمرة للعائلات المتصالحة في أسوان

توجهت أول من أمس الحملة الثانية من أبناء العائلات المتصالحة في محافظة أسوان المصرية- وعددهم أكثر من 30 شخصاً- إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة لتوثيق هذا التصالح في الأراضي المقدسة، وذلك بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة «قلوب رحيمة»، التي بدأتها هيئة آل مكتوم الخيرية العام الماضي في مصر وتواصل نشاطها خلال «عام زايد 2018».

ونقل الدكتور صلاح الجعفراوي مستشار هيئة آل مكتوم الخيرية إلى المعتمرين- خلال توديعه لهم في مطار أسوان الدولي- تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

من جانبه قدم اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان شكره وتقديره إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن قادة وشعب دولة الإمارات يحتلون منزلة رفيعة في قلوب المصريين.

يذكر أن هيئة آل مكتوم الخيرية تخصص عدداً كبيراً من رحلات العمرة للأسر التي نبذت الموروثات البالية كقضايا الثأر والخلافات في محافظات صعيد مصر.