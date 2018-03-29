«دبي للسيدات» مظلة لمبادرات نوعية طوال «عام زايد»

كشفت لمياء عبد العزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات عن عزم النادي إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية مواكبة لـ«عام زايد» 2018، مؤكدة أن هذه المشاريع ستعكس في مجملها ما غرسه فينا الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه من قيم نبيلة، كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وأوضحت خان لـ«البيان» أن من ضمن هذه المشاريع، تخصيص حصص لياقة بعنوان «فيتنس ريلونش» مجانية بشكل ربع سنوي يذهب ريعها لصالح تعليم الفتيات، بالتعاون مع مؤسسة «دبي العطاء»، حيث يتبرع النادي بـ 1 درهم عن كل 10 نقاط تحرزها المشاركة في هذه الحصص ويتم احتسابها عبر تقنية مخصصة لقياس المجهود.

كما أطلق النادي الأسبوع الماضي فعالية دورية بعنوان «ردهة الصحة واللياقة»، في ردهة النادي، تعتبر منصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنفذاً لعرض وتسويق المنتجات التي تخص صحة وجمال المرأة، حيث تشارك فيها 25 شركة لمنتجات الصحة واللياقة.

كما يعتزم النادي تنظيم النسخة الثانية من ترايثلون دبي للسيدات، نظرا للإقبال الكبير الذي شهده في نسخته الثانية، لافتا إلى أن إدارة النادي تعتزم إضافة وتنظيم عدة مخيمات للتدريبات على الركض والسباحة استعداداً للترايثلون، بدءاً من شهر مارس المقبل وحتى نوفمبر من العام نفسه بالتعاون مع شركة عالمية في هذا المجال، وحثت الإماراتيات على المشاركة في هذا الحدث، مشيرة إلى أن مجمل فعاليات النادي تعزز السياحة النسائية بدبي.

تطوير

كما يعتزم النادي تحديث وتطوير شامل للمركز الصحي وفقاً لأحدث التصاميم واستقطاب أحدث الأجهزة التكنولوجية في هذا المجال، بهدف خلق بيئة تعزيز السعادة بين منتسبات وزائرات النادي، مشيرة إلى أن السعادة تعد من أولى المهام على سلم أولويات القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى أشارت خان إلى أن النادي سيطلق فعالية خيرية في مارس المقبل بالتعاون مع جهة عالمية، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.

وكشفت خان عن زيادة أعداد المنتسبات لنادي دبي للسيدات حيث وصل إلى 2853 عضوة في نهاية 2017 بزيادة نسبتها 90% مقارنة بعام 2016، مشيرة إلى أن 39% منهن مواطنات، و28% منهن من الجاليات العربية معظمهن من دول مجلس التعاون، والبقية من الجاليات الأجنبية.

وأكدت أن هناك إقبالا لافتا من الشقيقات من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على عضوية النادي حيث تمثل نسبة السعوديات 55% من النساء العربيات أما الكويتيات فنسبتهن 22%.

وأرجعت خان هذا الإقبال لعدة أسباب أهمها أن النادي يوفر خصوصية للمرأة تتلاءم وطبيعة المجتمع الخليجي والعربي بشكل عام، فضلا عن الأنشطة والفعاليات المتنوعة والمتعددة التي ينظمها النادي على مدار العام والتي بلغت 67 فعالية خلال العام الماضي أبرزها يوم اللياقة والتصميم للأمل، وشاطئ دبي آيس، وترايثلون دبي للسيدات، بالإضافة إلى فعاليات أخرى مثل اليوم المفتوح لموظفات حكومة دبي، واليوم الرياضي الوطني، والعديد من الفعاليات الأخرى.

موجة التحدي

وأشارت خان إلى حرص النادي على الاهتمام بصحة ولياقة المرأة من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية مثل فعالية يوم اللياقة تحت شعار «صحتك هي هويتك»، وهي فعالية سنوية تحث على الحفاظ الصحة واللياقة، وتأتي ترجمةً لرؤية النادي كوجهة للمرأة الصحية والسعيدة، وأطلق من خلالها «موجة التحدي» أول سباق عوائق نسائي من نوعه في الإمارات، حيث امتد مضمار السباق على طول شاطئ النادي بمسافة 1 كلم، وتضمن 10 أنواع من التحديات الحماسية التي جمعت بين الأنشطة والعوائق البحرية والرملية، وصمم السباق من قبل فريق مختص ليكون تجربة فريدة مليئة بروح التحدي والمرح واختبارات القدرة والتحمل وخفة الحركة والسرعة والمقاومة.

وأقيم ركن مخصص للأطفال بعنوان «اللياقة للصغار» بهدف تشجيعهم ودفعهم لحب الرياضة من خلال التركيز على الجانب المرح في ممارستها.

كما ساهم النادي في دعم الحملات الخيرية من خلال تخصيص ريع المعرض الخيري «التصميم للأمل» بالكامل والذي وصل قيمته إلى أكثر من 1.7مليون درهم، لدعم حملة تعليم الفتيات مواكبة لعام الخير واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتفعيل مبادرات وأنشطة عام الخير، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «المنال الإنسانية»، لحملة «لتعلِيمها» دعماً لتعليم الأطفال، وبالأخص الفتيات، من خلال دعم برنامج لتعليم الفتيات في جمهورية مصر العربية وبناء مدرستين في كل من نيبال والسنغال وتم تنفيذ الحملة بالشراكة مع «دبي العطاء».

غرفة ثلجية

وتماشياً مع النهج الابتكاري لدبي في تقديم أفكار جديدة مُلهِمَة ومُبتكَرة تُسعِد بها المواطن والمقيم والزائر، فقد أطلق النادي «شاطئ دبي آيس للسيدات»، كأول تجربة فريدة تخفف من حرارة الصيف بأنشطة وفعاليات ثلجية ومائية ترفيهية للمرأة والطفل في أجواء من الخصوصية والتي تضمنت، غرفة الصحة الثلجية التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى صفر مئوية والقبة الثلجية والأرجوحة المائية وغيرها.

ونجحت الفعالية في أن تكون وجهة مفضلة للسياحة المحلية والخارجية، وليس أدل على ذلك من الارتفاع الهائل في عدد الزائرات الذي وصل إلى 6500 زائرة مقارنة ببقية الأيام، بزيادة قدرها 92% مقارنة بمتوسط عدد زائرات النادي شهرياً على مدار العام، فيما بلغت نسبة الزائرات الخليجيات 45%.

ويحرص النادي كذلك على توفير مختلف اهتمامات المرأة العصرية من خلال إطلاعها على أحدث المستجدات في عالم الأزياء وفي مختلف المجالات الأخرى، واستضافة العروض الحصرية لأحدث صيحات الموضة.