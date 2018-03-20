عهود الرومي:نحتفي بالسعادة كقيمة إنسانية نستلهمها من تراث زايد

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن احتفالات دولة الإمارات باليوم العالمي للسعادة، تأخذ بعداً حضارياً إنسانياً، مستلهماً من تراث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تحتفي الإمارات في «عام زايد» برحلة السعادة التي بدأها رحمه الله، منذ الأيام الأولى لتأسيس الاتحاد.

رحلة

وقالت معالي عهود الرومي، إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل رحلة السعادة التي يشكل الإنسان محورها الرئيسي وغايتها الأسمى.

إيمان

وأضافت: «نؤمن في دولة الإمارات أن السعادة رحلة مستمرة، وليست مجرد مناسبة نحتفل بها يوما واحدا في السنة، وتواصل حكومة دولة الإمارات جهودها من خلال كافة الجهات الحكومية عبر بناء القدرات وإعداد الكفاءات الوطنية، ومواءمة البرامج والمبادرات والمشاريع وتهيئة البيئة الممكنة والمحفزة لتحقيق هذا الهدف، ما مكن دولة الإمارات من تحقيق مركز متقدم على خريطة السعادة العالمية».

تدوينة

ودونت معالي الرومي عبر حسابها في «تويتر»: «شرفنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخريج الدفعة الثانية من الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية، للرؤساء التنفيذيين دور مهم وأساسي في تحويل السعادة وجودة الحياة في جهاتهم إلى ثقافة عمل وممارسة عملية»، ناشرة الصورة الجماعية للتخريج.