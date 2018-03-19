وسام الجيوسي ينشر تراث زايد في 19 دولة إفريقية

بدعم ورعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، يخوض الرحالة وسام الجيوسي رحلة جديدة للتعريف بتراث وتقاليد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحت شعار «عام زايد» وتنطلق الرحلة من إمارة رأس الخيمة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وتجوب 19 دولة إفريقية، خلال 6 أشهر.

وأكد الجيوسي الذي يعيش في الدولة منذ 18 عاماً، أن الإمارات قدمت له كل التسهيلات للقيام بالرحلات السابقة تحت شعار «رحلة النوايا الحسنة»، والتي تنطلق بالتعاون مع منظمة غوث أطفال فلسطين في الولايات المتحدة الأميركية والمدعومة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، حيث تهتم المنظمة بمساعدة الأطفال ضحايا الحروب في الشرق الأوسط، وتخضع لمنظومة الشفافية بالأعمال الخيرية.

رحلات إنسانية

وأوضح أن الرحلات الثلاث السابقة ساهمت في جمع تبرعات لعلاج الكثير من الأطفال خاصة من مصابي الأمراض السرطانية والحروق والتشوهات الناتجة عن الحروب التي اندلعت مؤخراً في وطننا العربي، مشيراً إلى أن عدد الأطفال المسجلين في منظمة غوث أطفال فلسطين وصل إلى 12800 طفل، لافتاً إلى أن جميع التبرعات المقدمة خلال الرحلات لا يتم استلامها يدوياً، حيث يتم تحويلها مباشرة إلى حساب المنظمة.

وتأتي الرحلة الجديدة التي ترعاها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، استكمالاً للرحلات الثلاث السابقة التي انطلقت جميعها من مدينة دبي تحت شعار «رحلة النوايا الحسنة، وبدأت أولى الرحلات في العام 2010 من دبي إلى لندن مروراً بـ 32 دولة عربية وأوروبية واستغرقت شهرين قاطع الجيوسي خلالها 40 ألف كيلومتر، واستغرقت رحلته الثانية التي انطلقت عام 2012 من دبي إلى الصين 6 أشهر مروراً بـ 23 دولة آسيوية قاطعاً 60 ألف كيلو متر، وتعد ثالث رحلات الجيوسي الأطول والتي بدأت في الأول من مارس 2015 من مدينة دبي ليطوف خلالها دول العالم بالطول والعرض مروراً بـ 122 دولة وصولاً إلى دول شمال أفريقيا.

تحديات

وتمثل أبرز تحديات الجيوسي في استخراج تأشيرة المرور بكل دولة على حدة، بالإضافة إلى ظروف السفر القاسية، مثل الطقس السيئ والطرق الوعرة، وينطلق الجيوسي في رحلته الرابعة رافعاً شعار«عام زايد» من إمارة رأس الخيمة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بدعم ورعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حاملاً معه ارث وتقاليد المغفور له الشيخ زايد صاحب الأيادي البيضاء على الإنسانية، ومن المقرر أن تجوب الرحلة 19 دولة افريقية، خلال 6 أشهر، وهي استكمال للرحلة الثالثة ليصل مجموعهما 205 آلاف كيلومتر.

تعريف

يزين الرحالة وسام الجيوسي الدراجات النارية من نوع «كي تي ام» خلال الرحلة الجديدة، خريطة دولة الإمارات وشعار عام زايد، وستشهد الرحلة إقامة الفعاليات والندوات للتعريف بإرث المغفور له الشيخ زايد والقيم التي أوصى بها في رعاية المحتاجين والمصابين، وذلك من خلال البرامج التلفزيونية المصورة.