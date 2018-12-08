شعارعام زايد يرفرف على أعلى قمة في خورفكان

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

رفع الفريق النسائي في فرع المغامرات، بمركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية، بشرطة أبوظبي، شعار شرطة أبوظبي وعام زايد، على أعلى قمة جبلية بمدينة خورفكان، التي ترتفع 1553 متراً عن سطح البحر، (جبل القادسية).

وقطع الفريق المسافة سيراً على الأقدام بالاستعانة بالأدوات المساعدة مثل العصي والحذاء الجبلي.

وأوضح الملازم سالم السنيدي، مدير فرع المغامرات، أن تسلق الفريق النسائي لأعلى قمة في خورفكان، يعتبر خطوة إيجابية ومهمة نحو تشجيع العناصر النسائية على تبني روح المغامرة الرياضية وإثبات قدرة المرأة على التغلب على ما يواجهها من صعاب.