13.5 مليون درهم عقود «مواصلات الإمارات» الشهر الماضي

تمكّنت دائرة النقل والتأجير بمواصلات الإمارات من توقيع مجموعة من العقود الجديدة والمجددة والمضافة خلال شهر مايو الماضي مع نخبة من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدد متفاوتة، بنحو 13.5 مليون درهم.
وأعرب وليد المهيري المدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجير عن شكره وامتنانه للمتعاملين الذين منحوا ثقتهم لخدمات النقل والتأجير التي تقدمها مواصلات الإمارات، مؤكداً حرص فرق العمل في الدائرة على تقديم أفضل ما لديها للوفاء بتلك العقود على النحو الأمثل، وبما يفوق تطلعات المتعاملين ويحقق سعادتهم، مشيراً إلى أن خبرة وإنجازات المؤسسة، وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة، هو ما أهّلها لتحقيق نمو قياسي في عدد وحجم العقود المبرمة.
خبرات
وذكر المهيري بأن مواصلات الإمارات وظفت خبراتها في خدمات النقل لصالح نخبة متميزة من كبريات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، عبر تقديم سلسلة منتظمة من خدمات النقل والتأجير في مختلف القطاعات، شاملة النقل الجماعي للأفراد، والنقل بالليموزين، والنقل الحكومي، وغيرها. وقد توّجت المؤسسة نجاحاتها باستقطاب مجموعة من العقود خلال شهر مايو الماضي بقيمة 13.5 مليون درهم،.
وذلك لتوفير خدمات النقل من خلال ما يزيد على 70 مركبة و80 سائقاً. وذكر وليد المهيري، بأن قطاع النقل والتأجير يشغل حيزاً واسعاً من حجم أعمال مواصلات الإمارات من خلال تسع خدمات يقدمها نحو 6700 سائق لقاعدة ثرية من المتعاملين تضم 825 متعاملاً، موضحاً أن دائرة النقل والتأجير قد أبرمت العام الماضي أكثر من 700 عقد بقيمة 936.4 مليون درهم.