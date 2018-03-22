الفلاسي: «صحة دبي» جاهزة لسباق زايد للدراجات

أكد عبد الله الفلاسي نائب رئيس اللجنة الرياضية بهيئة الصحة بدبي، أن مشاركة الهيئة في مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، باعتبار عام 2018 عام زايد، تتضمن العديد من المحاور الرياضية التي تعكس دور الشيخ زايد وحبه للرياضة وحرصه على ممارسة الشباب للرياضة والمحاور تقام على مدار العام وفي مقدمتها سباق عام زايد للدراجات الذي ينظمه اتحاد الدراجات غداً في حديقة مشرف بدبي واختيارنا لاتحاد الدراجات جاء من واقع جماهيرية اللعبة وحب الجميع في ممارستها وإنجازاته المتعددة والمشرفة وهو ما يضمن لنا مشاركة أكبر عدد من المتسابقين ليكون السباق تظاهرة رياضية في حب زايد.

جاهزون للسباق

وأشار الفلاسي إلى أن هيئة الصحة بدبي جاهزة تماماً لسباق زايد للدراجات الذي سيتضمن 5 سباقات للمحترفين ونجوم الأندية والهواة المواطنين والأجانب والموظفين العاملين في الهيئة، بالإضافة إلى سباق خاص لأصحاب الهمم بالتنسيق مع فريق العمل بالاتحاد، وأعتقد أن هذا التجمع لكافة الفئات يتقدمهم نجوم منتخب الإمارات صاحب الإنجازات القارية والعربية في هذا الحدث الرياضي سيكون خير دليل على ما يكنه أبناء الإمارات وكل من يعيش على أرضها الطيبة من حب واعتزاز وتقدير للشيخ زايد.

تعاون الجميع

وأعرب عبد الله الفلاسي عن تقديره لاتحاد الدراجات برئاسة أسامة أحمد الشعفار ولفريق العمل بالاتحاد، وأشاد بتعاون الجميع وبشكل إيجابي يؤكد على أن السباق سيحقق كل النجاح والأهداف المرجوة وخروجه بالصورة المعبرة لمبادرة في حب زايد الخير والنماء، مشيرا إلى أنه تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين في جميع الفئات وهدايا لجميع المشاركين والجماهير.