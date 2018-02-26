«الإمارات دبي الوطني» يحيي «عام زايد» بأيقونة فنية تزيّن فرعه الجديد

احتفاء بذكرى الوالد المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كشف بنك الإمارات دبي الوطني أمس عن لوحة فنية أبدعتها الفنانة الإماراتية المعروفة فاطمة المزروعي، خلال الافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في «حي دبي للتصميم».

وبمناسبة «عام زايد»، وقبيل انطلاق موسم دبي الفني السنوي، تأتي اللوحة التي طلبها بنك الإمارات دبي الوطني خصيصاً بمثابة تقدير وتكريم للتاريخ العريق والثقافة الراسخة لدولة الإمارات، واحتفاء بالنمو الذي حققه البنك في ظل قيادة وتوجيهات المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

وستعرض اللوحة في فرع البنك الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً في «حي دبي للتصميم»، والمصمم وفقاً لفلسفة البنك بالدمج بين الخدمات التقنية المبتكرة واللمسة البشرية، ويضم منطقة ذاتية الخدمة مزوّدة بأجهزة الصرف الآلي والأجهزة اللوحية والشاشات الجدارية الرقمية وصالة للعملاء، إضافة إلى الخدمات التقليدية التي يقدمها الصرافون وموظفو البنك. ويوفر الفرع الجديد خدمات مخصصة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم تمكنهم من إجراء كل معاملاتهم البنكية بسهولة أكبر.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الإمارات دبي الوطني: «يستمر بنك الإمارات دبي الوطني في تشجيع المواهب والإبداعات الوطنية، انطلاقاً من مكانته مؤسسة مصرفية راسخة في النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات. ونعتقد أنه ليس هناك مناسبة أفضل من «عام زايد» لابتداع لوحة فنية تتغنى بتاريخ البنك العريق وقصة النجاح المذهلة التي سطّرها في ظل القيادة الحكيمة للأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي سيبقى على الدوام منارة نهتدي بها ومصدراً لفخرنا وإلهامنا من خلال قيمه السامية وتوجيهاته الحكيمة التي أصبحت راسخة في عملنا».