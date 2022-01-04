مقتل 10 سجناء وشرطي خلال محاولة فرار من سجن في هايتي.. فيديو

المصدر: أ ف ب

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قُتل عشرة سجناء وشرطي في هايتي خلال محاولة فرار من سجن في ضاحية العاصمة بور أو برنس، بحسب ما أعلنت الشرطة مساء أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة غاري ديروزييه لوكالة فرانس برس إن "الحصيلة هي 11 قتيلاً بينهم شرطي"، مشيراً إلى أنّه هناك أيضاً "ثلاثة شرطيين أصيبوا بجروح خطرة وحالتهم الصحّية تستدعي إخلاءهم إلى كوبا".

وأوضح المتحدّث أنّ محاولة الفرار جرت في سجن "كروا دي بوكيه" ظهر الجمعة حين احتجز عدد غير محدّد من السجناء بحوزتهم أسلحة نارية "ثلاثة شرطيين وممرضاً" رهائن أثناء محاولتهم الفرار من هذا السجن، ثاني أكبر سجون البلاد.

وأضاف أنّ السجناء تمكّنوا أثناء تقدّمهم داخل هذا السجن الشديد الحراسة من الاستيلاء على ثلاثة قطع سلاح إضافية، من بينها بندقية رشاشة، كانت مخزّنة في أحد المكاتب.

وعلى الفور استدعيت تعزيزات وتدخلت وحدات شرطة متخصّصة وبدأ تبادل إطلاق النار.

وعندما انتهى تبادل إطلاق النار عثرت الشرطة على أربع قطع أسلحة نارية كانت قد أدخلت إلى السجن خلسة وكذلك على القطع الثلاثة التي استولى عليها السجناء.

ولفت المتحدث إلى أنّه إثر الحادث تم توقيف شرطي بشبهة ضلوعه في عملية تهريب الأسلحة إلى السجن، مشيراً إلى أن التحقيق في ملابسات هذه القضية يتواصل.

وفي فبراير 2021 فرّ أكثر من 400 سجين في وضح النهار من نفس السجن، في عملية هروب قتل خلالها 25 شخصاً بينهم مدير السجن.

وخلص تحقيق أجرته منظمة محلية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أنّ عملية الفرار الضخمة هذه ما كانت لتحصل لولا النقص الشديد في أعداد الحراس وتواطؤ بعضهم مع السجناء.

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