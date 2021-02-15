فقدان 20 شخصاً في انهيار أرضي طمر منازل بإندونيسيا

المصدر: د ب أ

قالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية اليوم الإثنين إن 20 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين بعد أن تسبب انهيار أرضي في طمر منازل خلال الليل في مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

وقال راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن 14 شخصا على الأقل أصيبوا في الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة في منطقة نجانجوك مساء أمس الأحد.

وأضاف أن البحث جار عن المفقودين.

وقالت الوكالة إن الفيضانات ضربت تسع قرى وأغرقت المنازل بالمياه حتى ارتفاع متر واحد في أماكن أخرى بالمقاطعة.

وتعتبر الفيضانات والانهيارات الأرضية المميتة شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار الممتد من أكتوبر إلى أبريل.

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