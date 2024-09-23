مقتل 51 وإصابة 12 خلال انفجار منجم فحم بإيران

المصدر: طهران - وكالات

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لقي 51 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب 12 آخرون في انفجار بمنجم للفحم ناجم عن تسرب للغاز في إقليم خراسان الجنوبي، بينما لا يزال 20 شخصاً محاصرين داخل المنجم.

وقال محمد علي أخوندي، مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة خراسان الجنوبية، إن انفجار الغاز في منجم «معدنجو» بمدينة طبس في محافظة خراسان الجنوبية، أدى إلى مقتل 51 عاملاً، ووفقاً لما ذكرته وكالة «مهر» الإيرانية.

وأضاف: «وقت وقوع الانفجار، كان 69 عاملاً يعملون في البلوك C وB من منجم الفحم هذا في طبس».

وأوضح أن الانفجار الذي وقع في المنجم لم يكن حريقاً أو تدمير جدران شديدة، وأوضح أن انبعاث غاز الميثان في الأنفاق تسبب في اختناق القوات الموجودة بمنجم الفحم.

وقع الانفجار حوالي الساعة التاسعة مساء السبت، عندما كان هناك 69 عاملاً في المكان، إثر تسرّب غاز الميثان، ما أدّى إلى الانفجار في كتلتين من المنجم.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، قدّم الرئيس مسعود بزشكيان تعازيه لعائلات الضحايا، قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمر بإجراء تحقيق في الحادث.

كما أعرب عن أسفه قائلاً «للأسف، علمنا أن حادثاً وقع في أحد المناجم المحلية في طبس، وأن عدداً من مواطنينا فقدوا حياتهم. أتقدّم بأحرّ التعازي لعائلاتهم المحترمة».

من جهته، قال الهلال الأحمر الإيراني إنّ عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنجم، حيث لا يزال بعض العمّال عالقين.

غير أنّ وكالة «إرنا» نقلت عن المدعي العام المحلي علي نسائي قوله إنّ «تراكم الغاز في المنجم» جعل عمليات البحث صعبة. وأضاف «حالياً، الأولوية هي لتقديم المساعدة للمصابين وانتشال الأشخاص من تحت الأنقاض».

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