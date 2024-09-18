روسيا تتقدم في كورسك وتهاجم سومي

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة كورسك، وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وقالت الوزارة، إن القوات الروسية صدت 5 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق حدود البلاد في بلدتي فيسيلوي، وميدفيجي بمقاطعة كورسك، وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وذكر البيان أن خسائر القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 400 عسكري، و19 مركبة مدرعة، من بينها أربع دبابات وناقلة مشاة سي في - 90، و14 مركبة قتالية مصفحة، بالإضافة إلى خمس قطع مدفعية، وخمس قذائف هاون، وست سيارات وقطعة من المعدات الهندسية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت أكثر من 14200 عسكري، و119 دبابة، و45 عربة مشاة قتالية، و91 ناقلة جند مدرعة، و743 مركبة قتالية مصفحة، و445 سيارة، و103 مدافع ميدانية، و28 راجمة صواريخ، و8 منظومات صاروخية للدفاع الجوي، و26 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، و14 قطعة من المعدات الهندسية.

كما شنت القوات الروسية، أمس، هجوماً صاروخياً على بنية تحتية للطاقة في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، بعد هجوم بطائرات مسيرة، استهدف المنطقة ذاتها الليلة قبل الماضية، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وأجبر السلطات على اللجوء إلى أنظمة كهرباء احتياطية.

وفي كلمة بثها التلفزيون قال حاكم منطقة سومي، فولوديمير أرتيوك: «لم يحقق الروس هدفهم بتدمير نظام الطاقة، لكننا نشعر حالياً أنه يواصل محاولة تدمير النظام، لأنه يهاجم حالياً باستخدام الصواريخ وليس الطائرات المسيرة».

وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القوات الروسية استخدمت 4 صواريخ في أحدث هجوم. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت 51 طائرة مسيرة لمهاجمة البلاد، أمس، وأن دفاعاتها الجوية أسقطت 34 منها في 5 مناطق.

تدمير مسيرات

إلى ذلك أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال بوجوماز، في بيان عبر تطبيق تليغرام: يواصل المدافعون عنا تدمير طائرات الأوكرانيين المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم اكتشاف وتدمير 7 طائرات مسيرة أخرى من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

مواجهة تهديدات

في الأثناء، قال الكرملين، إن الأمر الذي أصدره الرئيس، فلاديمير بوتين، بزيادة قوام الجيش الروسي ليصبح ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم، ضروري لمواجهة التهديدات المتزايدة على حدود روسيا الغربية وعدم الاستقرار في الشرق.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: «يرجع ذلك إلى عدد التهديدات التي تواجهها بلادنا على طول الحدود، السبب في ذلك هو البيئة المعادية للغاية على حدودنا الغربية، وعدم الاستقرار على حدودنا الشرقية، ويتطلب ذلك اتخاذ التدابير اللازمة».

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