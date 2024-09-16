ترامب ينسب محاولة اغتياله الثانية إلى "خطاب" بايدن وهاريس

المصدر: وكالات

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نسب دونالد ترامب “الإثنين” تعرضه لما بدا أنه محاولة اغتيال ثانية، إلى "خطاب" كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأكد المرشح الجمهوري عبر شبكة "فوكس نيوز" أن المشتبه به في الحادث "كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرّك بناء على ذلك"، مضيفا أن "خطابهما يؤدي الى تعرضي لإطلاق نار".

ووجهت "الإثنين" إلى المشتبه فيه الذي اعتقل "الأحد" في إطار التحقيق في محاولة اغتيال مفترضة تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث "58 عاما"، وهو أمريكي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فدرالي في فلوريدا "جنوب شرق".

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