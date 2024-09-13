«فرنسين» يضرب لويزيانا الأمريكية و«ياغي» ينشر الدمار في جنوب شرق آسيا

المصدر: عواصم - وكالات

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وصل الإعصار «فرنسين» إلى اليابسة في جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية، وضرب نيو أورليانز بأمطار غزيرة ورياح عاصفة، بينما هدد ساحل الخليج الأوسع بعاصفة مدمرة محتملة، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، إن «فرنسين» تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 120 كيلومتراً في الساعة. ورفع مركز الأعاصير تصنيف «فرنسين» لفترة وجيزة إلى الفئة الثانية على مقياس سافير-سيمبسون المكون من خمس درجات قبل وصوله إلى اليابسة. ويمكن للإعصار حتى في فئته الأولى أن يتسبب في أضرار، وصدر تحذير لساحل الخليج بأكمله في لويزيانا ومسيسبي من ارتفاع الأمواج الذي وصفه مركز الأعاصير بأنه يهدد الحياة.

وأشار موقع باور أوتدج دوت يو. إس، إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء لويزيانا. وأعلن حاكم لويزيانا، جيف لاندري، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ تحسباً للإعصار، ما يتيح موارد إدارة الطوارئ ومساعدات مالية في حالة حدوث أضرار جسيمة. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن أكثر من 78 ألف عقار تجاري قيمتها نحو 143 مليار دولار تقع مباشرة في مسار الإعصار.

وأصدرت عدة مقاطعات على ساحل لويزيانا المطل على الخليج أو بالقرب منه، أوامر إخلاء إلزامية في وقت سابق، كما أصدرت إدارة النقل بالولاية خرائط للإخلاء. ووزعت مدينة نيو أورليانز أكياس رمل في خمسة مواقع.

دمار وقتلى

إلى ذلك، يواجه ملايين الأشخاص في جنوب شرق آسيا، دماراً سببه الإعصار ياغي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأغرق أحياء بأكملها وألحق أضراراً بالبنى التحتية. وبلغ عدد الضحايا في فيتنام الدولة الأكثر تضرراً من الفيضانات وانزلاقات التربة في أعقاب الإعصار، 197 قتيلاً وأكثر من 100 مفقود.

وذكر مزارع فيتنامي، أن المياه غمرت حقول الخوخ على مساحة 800 متر مربع ودمرت 400 شجرة، مضيفاً: أعتقد أنني سأخسر ما يصل إلى 40 ألف دولار هذا الموسم، لا أعرف ماذا أفعل الآن. أنتظر فقط أن تنحسر المياه.

وذكرت وزارة الزراعة، أن أكثر من 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية دمرت في فيتنام ونفقت المواشي. وفيما تعطلت شبكة الاتصالات في بعض أحياء العاصمة الفيتنامية، تم إجلاء آلاف الأشخاص ودمرت جسور ومصانع وبنى تحتية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي. وفي المنطقة المتضررة بشدة على مشارف هانوي، تأثر أكثر من 15 ألف شخص جراء الفيضانات.

طوارئ

في الأثناء، أكدت السلطات في تايلاند، أمس، مصرع 9 أشخاص، بينهم 6 في انزلاقات للتربة بمقاطعة شيانغ ماي، وفق دائرة إدارة الكوارث. ونشرت تايلاند قوات عسكرية خاصة في إقليم شيانغ راي شمال البلاد، بعد أن تسببت فيضانات في تقطع السبل بآلاف الأشخاص.

وتستعد جمهورية التشيك لمواجهة أمطار وفيضانات قوية محتملة خلال الأيام المقبلة، بناء على توقعات معهد الأرصاد الجوية الهيدرولوجية التشيكي. وكإجراء احترازي، أطلقت السلطات المياه من عدد من السدود لتوفير مساحة لتجمع جديد للمياه. وتم زيادة تدفق المياه من 40 إلى 120 متراً مكعباً في الثانية في محطة فراني للطاقة الكهرومائية.

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