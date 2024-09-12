نتانياهو: نحن في حرب متعددة الجبهات

المصدر: دبي - البيان

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستعمل على «إنشاء عائق قوي لمنع عمليات التهريب» وضمان بقاء الحدود مع الأردن «آمنة». جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها نتانياهو، أمس، على الحدود الأردنية في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة برفقة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وفقاً لقناة روسيا اليوم.

وجاء في بيان إن نتانياهو وسموتريتش تلقيا إيجازاً أمنياً واستخباراتياً من نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمير برعام، وقائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، وقائد لواء الأغوار أفيف أمير، وذلك خلال جولة على الحدود مع الأردن.

وشدد نتانياهو، خلال الجولة، على أهمية حماية الحدود الشرقية، من محاولات تهريب الأسلحة والمقاتلين، على حد تعبيره، وقال: «نحن في حرب متعددة الجبهات. سنواصل العمل بالتعاون مع جيراننا لضمان بقاء حدودنا مع الأردن حدوداً آمنة».

وأضاف أنا هنا مع نائب رئيس الأركان، وقائد المنطقة الوسطى، وقائد لواء غور الأردن. سنعمل على إقامة عائق أقوى لمنع محاولات التهريب، ونقوم بذلك بالتنسيق مع الجيران. من المهم بالنسبة لنا أن نضمن بقاء هذه الحدود حدود سلام؛ سلام وأمن.

وشهد معبر الكرامة الحدودي بين الضفة الغربية والأردن الأحد الماضي عملية إطلاق نار نفذها مواطن أردني يدعى ماهر الجازي، ما أسفر عن مقتل 3 حراس أمن إسرائيليين.

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