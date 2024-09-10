هاريس وترامب في أول مناظرة اليوم

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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تواجه المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية منافسها الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في مناظرة تلفزيونية تثير ترقباً هائلاً. وسيكون هذا أول لقاء بين نائبة الرئيس جو بايدن التي دخلت السباق متأخرة والرئيس الجمهوري السابق، في المناظرة التي تنظمها شبكة إيه بي سي التلفزيونية. وقبل المناظرة تفوق المرشح ترامب، على هاريس، بشكل غير متوقع، في واحد من أكبر الاستفتاءات الأمريكية. ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، يتصدر ترامب الاستفتاء الوطني الذي أجرته شركة سيينا، برصيد 48 %، متفوقاً على هاريس التي حققت 47 %، بما وصفته الصحيفة «نهاية شهر العسل» بالنسبة لهاريس التي لاقت تفوقاً في الاستفتاء في الأسابيع التي تلت إعلانها كمرشحة رئيسية للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

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